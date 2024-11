Alckmin diz que atentado em Brasília é grave e será apurado com rapidez e rigor

Alckmin também afirmou que o incidente não terá nenhum impacto na realização da Cúpula do G-20, que ocorre no Rio de Janeiro neste final de semana.

Quando questionado sobre uma possível conexão entre as explosões no estacionamento da Câmara e em frente prédio do STF e os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, Alckmin afirmou que “existe um trabalho permanente no sentido de reduzir essas violências, esses atos absurdos que comprometem a paz, comprometem a democracia, comprometem a segurança. Mas nós temos instituições sólidas e a apuração será rigorosa”.