AM: Wilson Lima e Eduardo Braga vão disputar eleição para governador no segundo turno

Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB, vão disputar o governo do Amazonas no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 21h deste domingo (2). Nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 95,89% das urnas apuradas, o candidato do União Brasil recebeu 818.824 votos, o que representa 42,81% dos votos válidos, e o emedebista conquistou 401.059 dos votos, o que representa 20,97% dos votos válidos.

Na última pesquisa de intenção de votos do instituto Ipec, Lima liderava com 38% dos votos válidos. Braga tinha 19%.

Wilson Lima concorre à reeleição. Ele atuava como jornalista antes de assumir o governo do Estado, em 2019. Eduardo Braga é senador pelo Estado, por onde foi eleito deputado federal, estadual e governador, entre 2003 e 2010. Também foi prefeito da capital, Manaus.

Amazonino Mendes, do Cidadania, ficou em terceiro lugar, seguido pelo candidato do Solidariedade, Ricardo Nicolau. Os dois ficaram de fora da disputa no segundo turno.

Veja lista dos candidatos a governador do Amazonas:

Wilson Lima (União Brasil): 818.824 (42,81%)

Eduardo Braga (MDB): 401.059 (20,97%)

Amazonino Mendes (Cidadania): 355.272 (18,58%)

Ricardo Nicolau (Solidariedade): 217.577 (11,38%)

Carol Braz (PDT): 87.092 (4,55%)

Dr. Israel Tuyuka (PSOL): 21.233 (1,11%)

Henrique Oliveira (Podemos): 9.596 (0,50%)

Nair Blair (Agir): 1.895 (0,10%) - Anulado sub judice

O Estadão terá a apuração do segundo turno das eleições 2022, em tempo real, a partir das 17h do dia 30 de outubro.

