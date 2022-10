Omar Aziz, do PSD, é eleito senador pelo Amazonas

Omar Aziz, do PSD, foi eleito senador pelo Amazonas neste domingo, 2. Com 95,55% das urnas apuradas, o candidato recebeu 727.821 votos, o que representa 40,34% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Coronel Menezes (PL), com 717.684 votos (39,78%). Em 2022, no entanto, o Amazonas elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Omar Aziz tem 64 anos e foi reeleito pela segunda vez ao cargo.

Votos dos candidatos ao Senado no Amazonas

Omar Aziz (PSD): 727.821 votos (40,34%)

Coronel Menezes (PL): 717.684 votos (39,78%)

Arthur Neto (PSDB): 172.229 votos (9,51%)

