Fufuca escolhe ex-secretário do governo Bolsonaro como braço-direito no Ministério do Esporte

O ministro do Esporte, André Fufuca, nomeou nesta terça-feira, 7, Antonio Paulo Vogel de Medeiros para o cargo de secretário-executivo da pasta. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Vogel de Medeiros foi secretário-executivo de Abraham Weintraub no Ministério da Educação, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Direito na Universidade de Brasília (UnB), Vogel de Medeiros foi secretário-adjunto de Finanças de Fernando Haddad (PT) na Prefeitura de São Paulo, antes de ocupar o posto no MEC de Weintraub, em 2019. Ele chegou a assumir temporariamente o MEC com a saída de Abraham Weintraub, entre 20 de junho e 16 de julho de 2020.

Antonio Paulo Vogel em entrevista coletiva em junho de 2019, quando era secretário-executivo do Ministério da Educação do governo Bolsonaro Foto: José Cruz/Agência Brasil

O novo número 2 do Ministério do Esporte atuou ainda como analista no Ministério da Fazenda e como secretário-executivo adjunto da Casa Civil durante a gestão Bolsonaro.

Vogel participou da transição do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB) para a gestão Bolsonaro. Quando Weintraub foi para o MEC, levou Vogel junto. Servidor público federal, ele é tido como um profissional de gestão e técnico com experiência no Tesouro Nacional e no Banco Mundial.

Quando assumiu o posto no MEC, não tinha qualquer experiência na área da educação. Na Prefeitura de São Paulo, ele trabalhava com Marcos Cruz, o secretário de Finanças do Haddad, que indicou Vogel ao então prefeito. É lembrado como um profissional conciliador e dedicado.