Antonio Denarium, do PP, é reeleito governador do Roraima

Antonio Denarium, do PP, foi eleito neste domingo, 2, governador de Rondônia para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito com vitória no primeiro turno.

A vitória matemática foi confirmada às 20h05. Com 92,11% das urnas apuradas, o empresário recebeu 149.132 votos, o que representa 56,45% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Teresa Surita, do MDB, com 108.861 votos. O terceiro colocado, Fábio Almeida (PSOL), somou 3.386 votos.

Denarium tem 58 anos, foi reeleito e já teve um mandato à frente do governo, além de deputado federal e senador pelo Estado.