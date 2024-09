Atlas: André Fernandes tem 25%, Leitão, 24,2%, Capitão Wagner, 21,7%, e Sarto, 19,1% em Fortaleza

Pesquisa Atlas divulgada nesta quarta-feira, 5, mostra três candidatos com mais de 20% nas intenções de voto do eleitorado para Fortaleza (CE). São eles: André Fernandes (PL), que aparece com 25% da preferência dos entrevistados, Evandro Leitão (PT), com 24,2%, e Capitão Wagner (União), com 21,7%. Na quarta posição aparece José Sarto (PDT), com 19,1%. Todos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números apontam que a eleição municipal da capital cearense é uma das mais disputadas até o momento. Na sequência, Eduardo Girão (Novo) tem 3,1%, Técio Nunes (PSOL), 0,7%, George Lima (Solidariedade), 0,5%, Chico Malta (PCB), 0,2%, e Zé Batista (PSTU), 0,1%. Não sabem somam 3,1% e branco/nulo representam 2,3%.

O deputado estadual Evandro Leitão (à esquerda) e o deputado federal André Fernandes (à direita) estão tecnicamente empatados, segundo pesquisa Atlas Foto: Junior Pio/Alece e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Foram ouvidas 1.211 pessoas entre os dias 30 de agosto e quarta-feira, 4. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo CE-05501/2024. Os dados levantados pela Atlas mostram aumento na intenção de votos de Fernandes, Leitão e Wagner.

Na última pesquisa, em agosto deste ano, o bolsonarista e o petista estavam com 23%, enquanto o representante do União Brasil aparecia com 20%. Já o atual prefeito Sarto caiu de 22%.

Cenários de segundo turno na capital cearense

O Atlas também mediu diversos cenários de segundo turno. Capitão Wagner tem 49,4% contra 39,7% de Evandro Leitão na disputa entre os dois. No confronto entre José Sarto e André Fernandes, o prefeito em 43,% contra 34,6% do deputado federal. Quando o duelo é entre Fernandes e Leitão, o petista tem 40,6%, contra 36,8% do nome do PL. Na hipótese de José Sarto contra Evandro Leitão, o prefeito tem 36,3% e o petista somaria 30,5%. Capitão Wagner venceria André Fernandes por 35,9% a 27,8%. E também ganharia contra Sarto, por 48% a 32,7%.