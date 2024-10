Atlas em Curitiba: Pimentel tem 29,3%, Graeml, 25,3%, e Ducci 21,5% das intenções de votos válidos

A nova pesquisa do instituto Atlas divulgada neste sábado, 5, que mediu a intenção de voto para a prefeitura de Curitiba, capital do Paraná, aponta Eduardo Pimentel (PSD) com 29,3% das intenções de votos válidos no cenário estimulado, em que o nome dos candidatos é apresentado para os entrevistados.

Em seguida aparece a candidata Cristina Graeml (PMB) com 25,3% das menções. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, ambos estão empatados na liderança da disputa. Na sequência está Luciano Ducci (PSB), com 21,5% das intenções válidas, também em cenário de empate técnico, com Graeml.

No segundo pelotão aparecem os nomes de Ney Leprevost (União) com 8,9%; Luizão Goulart (Solidariedade), com 7,8%; Roberto Requião (PMN), com 3,4% das menções; Maria Vitória (PP), com 1,7%; Professora Andrea Caldas (PSOL), com 1,6% e Samuel De Mattos (PSTU) com 0,5% das intenções de voto válidos. O candidato Felipe Bombardelli (PCO) não pontuou.

PUBLICIDADE A pesquisa ouviu 1.616 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O índice de confiança é de 95% e ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-05266/2024. A pesquisa não testou cenários de um eventual segundo turno na capital paranaense. Considerando os votos brancos e nulos, e os entrevistados que afirmaram ainda não saber em quem votar, as posições dos candidatos permanecem as mesmas, com pequenas variações numéricas em cada resultado.

No cenário, também estimulado, há 1,9% dos entrevistados afirmando não saberem em quem votar, e 3% dizendo que votariam branco ou nulo. Nele, Pimentel tem 27,8% das intenções de voto, Graeml tem 24,1%, Ducci aparece com 20,4%, Leprovost com 8,5%, Goulart com 7,5%, Requião com 3,2%, e os outros candidatos pontuam, juntos, 3,6% das intenções de voto.