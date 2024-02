Barroso exalta ‘integridade e civilidade’ de Tarcísio, alvo de vaias e afago de Lula; veja vídeo

Antes do ministro, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL-SP), também exaltou Tarcísio, lembrando das vaias no evento de anúncio das obras do túnel Santos-Guarujá.

“Quero dizer ao senhor, governador, que aquelas vaias só nos fazem crescer mais, porque a gente aplaude o senhor pelo espírito republicano que o senhor tem. Pensar no Estado de São Paulo e nas pessoas que esperam há 100 anos aquelas obras. Então, parabéns ao senhor pela atitude do senhor no dia de hoje. Uma salva de palmas pro nosso governador”, pediu.