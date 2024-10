Beto Piteri, com apoio de Tarcísio, e Gil Arantes, aliado de Marçal, disputam 2º turno em Barueri

O candidato do Republicanos tem como principal cabo eleitoral o atual prefeito, Rubens Furlan, e conta com o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Já Gil Arantes mira o voto conservador após receber apoios de Pablo Marçal (PRTB), derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, e dos vereadores paulistanos Rubinho Nunes e Sargento Nantes.

Piteri teve 48,3% dos votos válidos na primeira rodada, com cerca de 17 mil votos de vantagem sobre Gil Arantes, que somou 39,8%. O terceiro colocado foi Fabião (MDB), com 8,8%; em seguida veio Sabrina Nabuco (PSOL), com 2,8%. A abstenção em Barueri foi de 24,5%.