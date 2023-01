Biden expressa ‘apoio incondicional’ a Lula após ‘Capitólio brasileiro’ e acerta viagem

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram por telefone nesta segunda-feira, dia 9, um dia depois dos ataques às sedes dos Três Poderes. Biden condenou a violência e manifestou “apoio incondicional” às instituições e ao resultado das eleições vencidas por Lula, segundo comunicado conjunto. Eles confirmaram uma visita de Estado do presidente brasileiro a Washington no início de fevereiro.

O Palácio do Planalto e a embaixada norte-americana relataram que Biden “transmitiu o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil e à vontade do povo brasileiro, expressa nas últimas eleições do Brasil, vencidas pelo presidente Lula”.

A nota oficial, com resumo da conversa, diz que Biden “condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e à transferência pacífica do poder”.

Biden já havia publicado uma manifestação de rechaço ao que autoridades do governo Lula passaram a intitular de “Capitólio brasileiro”. O apelido aos atos golpistas em Brasília é uma referência à tentativa de partidários do ex-presidente norte-americano Donald Trump de impedirem, em 6 de janeiro de 2021, a posse do democrata Biden. Nos Estados Unidos, seguidores do trumpiso invadiram apenas o Congresso, mas o confronto deixou mortos.

“O presidente Biden convidou o presidente Lula a visitar Washington no início de fevereiro para consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda comum, e o presidente Lula aceitou o convite”, informaram a Presidência da República e a Embaixada dos EUA.

O comunicado diz que os líderes de Brasil e EUA comprometeram-se a trabalhar juntos em temas enfrentados por ambos os países, entre os quais “mudança do clima, desenvolvimento econômico, paz e segurança”. Lula também deseja tratar do enfrentamento a ameaças antidemocráticas e disseminação de notícias falsas e desinformação.