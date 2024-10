Não sendo este o caso, existem medidas cautelares diversas da prisão que também podem ser decretadas quando previstas em lei (legalidade estrita) e observados os requisitos legais no caso em concreto.

O artigo 319 do Código de Processo Penal é taxativo ao especificar essas medidas, que são, em síntese: o comparecimento periódico em juízo; a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; a proibição de manter contato com certas pessoas; a proibição de ausentar-se da comarca (quando necessário para a investigação ou instrução); o recolhimento domiciliar durante o período noturno e em dias de folga; a suspensão do exercício da função pública ou de atividade econômica; a internação provisória; o pagamento de fiança; e a monitoração por tornozeleira eletrônica.

Por fim, é crucial que o sistema de justiça penal seja rigoroso em sua aplicação das medidas cautelares, garantindo que a prisão preventiva não se torne uma prática banalizada. A proteção dos direitos fundamentais deve ser a prioridade, e as decisões acerca da liberdade do indivíduo devem ser tomadas com responsabilidade e embasamento sólido.

É imprescindível que o Judiciário atue como guardião dos direitos humanos, promovendo um equilíbrio entre a necessidade de combater a criminalidade e a proteção das garantias individuais.