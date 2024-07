Já Ney Maranhão teria se beneficiado dos recursos do DNOCS para abastecer sua fazenda e dar água a, aproximadamente, 200 cabeças de gado, que criava em vitória do Santo Antão, PE. O então senador, que fazia parte dos partidários de Fernando Collor, havia causado perplexidade ao declarar publicamente que sonegava impostos, afirmando que “todos os empresários têm o rabo preso, têm caixa dois e quem não sonega quebra. Eu também sonego”, admitindo ter utilizado do DNOCS para fins particulares, como também reclamou dos serviços a ele prestados. Para ele, a água a qual ele teve acesso era “salgada e imprestável para o pasto”.

Até 1993, O DNOCS havia consumido, somando-se os subsídios, cerca de 20 bilhões de dólares. O resultado desse escândalo envolveu, ainda, o ex-prefeito do Recife José do Rego Maciel (pai do então Senador Marco Maciel), três deputados estaduais, dois vereadores e o ex-senador Mansueto de Lavor, além de empresários, grandes fazendeiros e até mesmo concessionárias de multinacionais (segundo lista do então deputado Vital do Rêgo, do PDT). Isso foi tratado com descaso, uma vez que nenhum dos acima citados foi condenado pelo mau uso da verba pública. No caso de Inocêncio Oliveira, político com maior destaque no escândalo, após um esclarecimento por parte do deputado na Câmara, ele defendia que os poços “tinham função social” e após se comprometer a pagar pelas perfurações (preços subsidiados), o caso foi considerado, pela maioria, inepto, sendo encerrado sem maiores complicações.

A única sanção aplicada, pelo presidente Itamar Franco, foi a demissão do Diretor do Dnocs em Pernambuco José Adailton Monteiro. O Diretor Geral, do Dnocs em 1993, Luiz Gonzaga Nogueira Marques, também citado na reportagem por ter usufruído do Dnocs para perfurar poços na sua casa de praia, em Beberibe (CE), não foi implicado.

Em janeiro de 1999, na gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso, pela Medida Provisória http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv 1.795-1999?OpenDocumentn. 1.795, tentou mudar a atuação do Dnocs pela transferência das funções para outros órgãos da administração pública federal, como o Ministério da Integração Nacional e a Agência Nacional de Águas (ANA). Essa medida fazia parte do plano de reforma do Estado, com o objetivo de modernizar a administração pública e reduzir custos.

Na gestão de Jair Bolsonaro, o seu programa de governo previa a extinção do DNOCS e a transferência das suas funções para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), mas sucumbiu frente à pressão de parlamentares. Atualmente, o DNOCS é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com orçamento de R$ 999 milhões, segundo dados do Portal da Transparência.