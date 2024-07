“Nós fomos os Leões e os Leopardos. Quem vai nos substituir serão os Chacais e as Hienas. E todos nós, Leões, Leopardos, Chacais ou Ovelhas, continuaremos a acreditar que somos o sal da terra” – Il Gattopardo (Giuseppe Tomasi di Lampedusa).

No filme do cineasta italiano Luchino Visconti, sobre o livro Il Gattopardo (O Leopardo), dois personagens são destacados. Um deles, o jovem Tancredi, começa a história sendo um revolucionário fanático, fiel seguidor de Garibaldi e de suas ideias liberais. Logo depois, quando a situação em que estava já não era mais tão favorável para as suas ambições políticas, ele se transformou num ferrenho defensor da Monarquia da casa de Savoia (extinta em 1946 quando, em um referendo, os italianos escolheram a República como sua forma de Estado).

Por outro lado, temos Don Fabrizio, um homem mais velho e mais experiente, um aristocrata tradicional, que permaneceu com a personalidade e as suas convicções inabaláveis, quase imutáveis, chegando ao ponto de se escandalizar quando um cargo de senador lhe foi oferecido, recusando-o de forma veemente pelo seu alto ceticismo político; fazendo-o, entretanto, com a cortesia do lorde que era.

O primeiro agiu de forma semelhante às Hienas e os Chacais aproveitando-se dos restos, optando sempre pelo que causa menos trabalho, pela opção mais fácil. Agiu à semelhança dos aproveitadores que buscam o poder onde quer que ele esteja. São cínicos que querem se sentir importantes a todo custo, e, como as Hienas, passam os seus dias rindo de tudo o que acontece à sua volta, nunca levando nada a sério.