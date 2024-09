Não tenho a pretensão de ser psiquiatra do Datena, nem fazer apreciações diagnósticas com relação a seu estado clínico atual. Vou apontar algumas observações sobre seu comportamento que são de domínio público e pretendo fazê-lo com muito mais respeito que os palpiteiros e haters de plantão. Em entrevista para um Portal importante do Youtube, Datena começou a falar da riqueza da experiência andando nas ruas, em contato com o povão sempre sofrido e sempre ludibriado pelos salvadores da vez. Ele, que não tem uma vida social muito ativa, foi tocado por essa vivência, durante a campanha. A jornalista, delicadamente, observou que ele estava falando em tom de balanço e despedida. Ele respondeu, em lágrimas, que estava fazendo de tudo, mas não conseguia fazer as pessoas votarem nele. Abandonou a entrevista chorando copiosamente, sem conseguir completar a mesma. Em outro debate, diante de mais uma sarabanda de insultos da parte do influencer Pablo Marçal, já tinha esboçado a vontade de agredi-lo, parando no último momento. Dessa vez, Pablo Marçal debochou e falou que não tinha sido homem de completar sua intenção. Se o conceito de hombridade é esse, então lá veio a cadeirada.

O fato é que Datena está aparentemente com dificuldade de Regulação Emocional, com essas explosões estranhas para um comunicador tão experiente e curtido em todo tipo de embate. Conta para sua carga de estresse, que está muito alta, a evidente dúvida que sempre teve ao ensaiar, e recuar, sobre sua entrada na política. Talvez o medo de se expor a esse tipo de ataque que se faz hoje na selva digital. De olho nos seus votos, Pablo Marçal o chamou de milionário que nada faz pelo povo, mencionou que foi acusado de assédio e calou sua acusadora com dinheiro e finalmente achincalhou sua hombridade. Acting Out, em Psiquiatria, é quando se passa ao ato, sem a intervenção do nosso Cérebro Racional. Datena passou ao ato. Não o fez de forma deliberada. Não foi um meme deliberado. Eu acho.

Uma pesquisadora, Molly Crockett, fez uma bela exposição no canal Big Think, no Youtube, sobre porque nosso Cérebro adora a Indignação, o Ultraje, e a sensação de punição das “pessoas más”. Áreas do Cérebro ligadas ao prazer e à recompensa são ativadas quando alguém é punido por seus malfeitos. Por isso, filmes de vingança tem tanto público. Garanto que essas áreas do Cérebro do público ficaram acendendo de prazer ao rever a cena, de um falando “Você não foi nem homem para me bater...” e pumba! Agora foi.

A agressão física e a Passagem ao Ato caracterizam um sinal de disfunção e é um sinal doença quando realizada. A agressão caracteriza um crime, e vai ser tratada como tal. Mas a política de canalização do ódio, de moagem de biografias e de lacração baseada em notícias e ilações falsas são também criminosas e são mais difíceis de caracterizar e punir.