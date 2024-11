Causa preocupação, portanto, o avanço no Congresso de proposta de emenda que insere uma cláusula de derrogação (overriding clause) no ordenamento jurídico, ao conceder ao parlamento a competência para sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, a PEC n° 28/24 pretende conferir ao Congresso o poder de reformar decisões do Judiciário, em evidente desequilíbrio de poderes e dos freios e contrapesos inerentes ao Estado de Direito.

A Constituição estabelece com clareza as incumbências e encargos de cada poder. Ao Judiciário cabe “apreciar lesão ou ameaça a direito” (artigo 5º, inciso XXXV). O Legislativo, por sua vez, tem um extenso rol de atribuições e prerrogativas, entre as quais não se encontra rever determinações judiciais ou, tampouco, dispor sobre a organização dos outros Poderes. E a razão é elementar: o constituinte originário não previu tais possibilidades porque não são compatíveis com o regime republicano, vigente no Brasil desde o fim do século XIX.

Dentro da lógica do diálogo interinstitucional, caso o Legislativo entenda que o Judiciário excedeu suas prerrogativas, ele pode, adequadamente, legislar de modo contrário à decisão judicial. Assim, caso se oponha à declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo STF, os parlamentares possuem competência para legislar novamente sobre o tema. É o que ocorreu no caso da vaquejada, quando o Congresso editou a Emenda Constitucional nº 96/2017 com o objetivo de regulamentar a prática desportiva e reverter o entendimento jurisprudencial firmado em sede de julgamento da ADI n° 4.983.