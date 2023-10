A energia de Goldemberg

José Goldemberg é uma das reconhecidas glórias brasileiras. Cientista em áreas “duras”, essenciais para o verdadeiro desenvolvimento da civilização, sua trajetória acadêmica é uma série de legítimas conquistas. Nunca se recusou a partilhar sua lúcida sapiência com a comunidade e, mercê de seu talento e capacidade, foi Reitor da USP, uma das melhores do mundo e a melhor da América Latina. Aceitou ser Secretário de Ciência e Tecnologia, Secretário do Meio Ambiente, Secretário da Educação do Estado de São Paulo e Ministro da Educação da República Brasileira.

José Goldemberg Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O privilégio de tê-lo como integrante partícipe e assertivo é da Academia Paulista de Letras, que este ano completa cento e catorze anos. Recentemente Goldemberg aceitou proferir primorosa palestra para seus pares, enfrentando o tema da transição energética e evidenciando estar atualizado e anos luz à frente de governos que claudicam em estéreis burocracias.

Agora publica “Tudo o que você precisa saber sobre energia”, considerado um dos melhores livros de 2023 por Time Magazine, que o identifica na condição de “grande líder e visionário na temática ambiental”.

O livro expõe os fundamentos do tema energia para o público, geralmente leigo. Responde a uma série de questões recorrentes, explicando o que é energia, quais as suas principais fontes, como é utilizada no mundo. Enfrenta os impactos negativos do uso da energia e se é possível mitigá-los, senão resolvê-los, mediante recurso às novas tecnologias e a coerentes políticas públicas.

O tema é de maior relevância, pois o mundo inteiro se preocupa com a necessidade de redução drástica da emissão dos gases venenosos, causadores do efeito-estufa, cujo resultado é a brusca mudança climática e as catástrofes ambientais que se sucedem.

O dom de traduzir questões complexas em linguagem acessível é algo que impressiona em José Goldemberg. Os políticos brasileiros, mais interessados em modificar lei eleitoral, na anistia em causa própria, em alavancar os incríveis e famigerados Fundos Eleitoral e Partidário, em disputar cargos e acercar-se do poder, deveriam se dedicar à leitura do livro de Goldemberg e de cuidar do futuro, com vistas às novas gerações. O constituinte de 1988 foi ousado ao erigir o nascituro um titular do direito humano ao meio ambiente preservado e à sadia qualidade de vida. Mas se não houver políticas públicas consequentes com essa opção, a dicção retórica será uma proclamação edificante, mas destituída de consequências.

Continua após a publicidade

O Brasil ainda tem condições especialíssimas para levar a sério as energias renováveis, como a biomassa, as hidrelétricas, a energia eólica, os painéis fotovoltaicos, a energia termossolar. Goldemberg explica pormenorizadamente tudo isso e também aborda a termeletricidade solar, a energia das ondas, das marés, a energia geotérmica e se dedica à energia nuclear, que é uma de suas especialidades.

Adverte sobre a gravidade dos problemas do sistema energético atual, com o esgotamento dos combustíveis fósseis, rude golpe contra a segurança energética. Como especialista selecionado pelo Time Magazine como um dos treze heróis do meio ambiente na categoria Líderes e Visionários de 2007, detém-se sobre os problemas ambientais que chegaram muito antes do século, como se anunciava na década de 70.

Com a habilidade adquirida no labor docente, esclarece o motivo da extrema relevância dos problemas ambientais para a contemporaneidade. Fala sobre a poluição atmosférica urbana, a poluição interna, os problemas ambientais regionais, a chuva ácida, o efeito-estufa, esclarece o papel do Paine Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e as previsões dos modelos climáticos.

Depois de esclarecer o que significa o desmatamento e o que é a pegada ecológica, discorre sobre a eficiência energética e sobre as novas tecnologias, das quais é o maior conhecedor no Brasil. Cogeração, células de combustível, redes elétricas inteligentes, biodiesel, bioenergia, nada se subtrai à lupa científica de um brasileiro que muito fez por sua Pátria e que continua fazendo, generosamente, com que o país leve a sério o maior perigo que ronda a humanidade.

“Tudo o que você precisa saber sobre energia” é leitura obrigatória para todos os brasileiros conscientes de que é preciso frear o caminho acelerado para o caos e para um talvez precoce extermínio da vida neste sofrido planeta.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras