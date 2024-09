No entanto, tem-se observado de há muito, especialmente após a deflagração de megaoperações, que ninguém está a salvo das mãos do direito penal.

É cada dia mais comum empresários serem denunciados pelo cometimento de crimes econômicos, a exemplo do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/1990.

Observa-se que, muitas vezes, em denúncias absolutamente genéricas – ineptas do ponto de vista jurídico, portanto –, a acusação se contenta em imputar a alguém o cometimento do crime de sonegação fiscal única e exclusivamente em razão de a pessoa figurar no quadro de sócios e administradores da sociedade empresária, sem qualquer comprovação acerca da intenção de fraudar o fisco ou, ainda, a averiguação sobre a eventual ingerência do acusado no tratamento das questões contábeis e fiscais da sociedade (realizada, em muitos casos, por contadores terceirizados e não diretamente pelos sócios, administradores ou contadores da própria empresa, por exemplo).

Dificilmente, no Brasil, a acusação é sumariamente rejeitada e o processo criminal acaba prosseguindo invariavelmente o seu curso por longos anos.