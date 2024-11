Somos falantes, somos achistas, somos primatas. Diante de tudo o que está ocorrendo no mundo, para mostrar que nossos hábitos são letais, continuamos a agir como se nada tivéssemos com isso.

PUBLICIDADE Não haveria necessidade de outra providência, neste Brasil de incêndios, estiagem e escassez hídrica, do que cumprir – rigorosamente – o disposto no artigo 225 da Constituição da República. Não satisfeitos com a dicção de um dispositivo que foi considerado pelo mundo jurídico a mais bela norma produzida num pacto fundante, editamos imensidão de leis infraconstitucionais. Há lei para tudo. Mas elas são mera fantasia! Agora, que o Brasil ofereceu ao planeta o lamentável espetáculo do fogo a incendiar todos os biomas, quando se reconhece que o Pantanal, a área mais úmida do mundo, está fadado a desaparecer, qual a resposta da União? O editorial do Estadão de 12.10.2024 é contundente: “A farsa ambiental”. Fala do espetáculo montado pelo governo federal com três atos: a promessa de criação de Autoridade Climática, a proposta de um Estatuto Jurídico da Emergência Climática e a criação de mais um Conselho para assessorar o Presidente da República. Fogo de artifício para distrair plateias. Autoridade climática deveria ser exercida por Marina Silva, a ministra anteriormente defenestrada e hoje desprestigiada. Como conciliar a retomada do Brasil verde, promissora potência ecológica, e a exploração de petróleo na Foz do Amazonas?

Se ela fosse ouvida, o Brasil estaria diferente. Mas encontra resistência no próprio governo. Um executivo refém de partidos interessados no enriquecimento e na própria sobrevivência não tem força para seguir a voz da razão que, nesse caso, é a voz de alguém que conhece a fragilidade ambiental da nação.

Não é necessário criar mais leis. A criação do Estatuto Jurídico da Emergência Climática não fará com que a tutela da natureza recupere as décadas perdidas com a intensificação do desmatamento, da grilagem de terras, do continuado extermínio dos indígenas, com a exploração ilegal de minérios e com a conivência trágica do sistema com a criminalidade cada vez mais organizada e sofisticada.

E para que mais Conselhos? O assembleísmo não funcionou até agora. Por que funcionará diante da séria ameaça que se concretizou e sacrificou o futuro do Brasil?

Para se levar a sério a emergência ambiental, seria necessário acabar de imediato com o desmatamento. Canalizar recursos que podem ser subtraídos à propaganda, às viagens internacionais, aos Fundões Partidário e Eleitoral, para fazer reflorestamento das áreas degradadas.

Cuidar do saneamento básico, pois a saúde da população deteriora à medida em que milhões ainda não têm água potável e muitos mais não dispõem de esgoto doméstico e seu tratamento.

Se o Brasil tivesse juízo, todas as autoridades federais, estaduais e municipais estariam pensando em como proteger vidas e o sacrificado patrimônio dos mais carentes. São as minorias as mais penalizadas pelas catástrofes provocadas pela insensatez humana.