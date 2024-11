Difícil quem não tenha assistido ou ao menos ouvido falar da famosa saga da família Corleone, baseada no livro de Mario Puzzo, de 1969, imortalizada no cinema pela obra-prima dirigida por Francis Ford Copolla intitulada “O Poderoso Chefão”, uma trilogia que narra a estória fictícia de uma família mafiosa de Nova Yorque, explorando os ritos, métodos e regras familiares da máfia italiana, sendo o protagonista Vito Corleone inspirado no chefão real da máfia Frank Costello. E assim também em “Gomorra”, inspirada no livro de Roberto Saviano, condenado a morte pelo clã Casalesi em razão de sua obra, narrando estórias da máfia napolitana. E tantos outros exemplos, inclusive de organizações criminosas da América do Sul, como a série “Narcos”, que explora a estória quase surreal do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, e séries e filmes nacionais, como as grandes produções “Cidade de Deus” e “Tropa de Elite”.

Mais recentemente foi lançada a série documental “Vale o Escrito”, que narra a história das principais famílias do jogo do bicho na cidade do Rio de Janeiro. Esta série tem uma peculiaridade: as personagens que narram a história e suas versões dos fatos são personagens reais, os próprios banqueiros do jogo do bicho, suas esposas, filhos e parentes, além de policiais, membros do Ministério Público, jornalistas e outras pessoas com conhecimento do assunto. Poucas vezes se conseguiu uma visão tão precisa, realista e com base na versão dos protagonistas reais daquilo que se pretendia contar. Uma narrativa que está no mesmo patamar de relatos das principais máfias do mundo, sem dever absolutamente nada para outras narrativas mafiosas conhecidas, para nossa tristeza e pesar enquanto brasileiros.

É impactante a constatação da quantidade de mortos em atentados a plena luz do dia, com armamento pesado e até explosivos, que permeia essa história desde os anos 1970. A narrativa de como se organizaram numa “Cúpula”, dividindo territórios e controlando o negócio, e a ligação umbilical com o carnaval do Rio de Janeiro proporcionando glamour e aproximação com comunidades é digno das relações da Cosa Nostra e outras máfias com comunidades e regiões da Itália, gerando admiração de muitos e uma áurea de elemento até mesmo cultural do Rio de Janeiro, por assim dizer.

Dentro deste enredo o que mais chama a atenção é que os seus protagonistas foram presos e soltos inúmeras vezes, acumulam-se os processos criminais e tudo continua da forma como vem ocorrendo há décadas: persiste o crime organizado. Pior ainda é a quantidade de policiais e outras autoridades envolvidas com o crime, trabalhando efetivamente para as organizações criminosas, muitos dos quais acabam mortos e outros tantos presos. Exemplos mais recentes são os ex-policiais envolvidos inclusive na morte de Marielle Franco.