Mas as coisas ainda podem piorar. Essa infeliz e ineficaz política das indicações ou das cotas está potencializando ainda mais o injusto critério do “favoritismo” em detrimento da escassa meritocracia. Um se esforçou, estudou e aprendeu o ofício e o outro, porque está inserido em uma “revolucionária” política de indicação, “inserção social” e/ou de cotas, que não se esforçou, que não aprendeu e não sabe rigorosamente nada, não sabe nem sequer como conseguiu se formar; esse conseguiu aquele emprego, - só porque está no âmbito de uma “indicação” ou entrou por sua cota. Pelo menos houve uma “inclusão social” - de quem não merecia, ... ao mesmo tempo em que houve uma “exclusão social” - de quem merecia.

Você é filho de quem? Quem te indicou? Quem te referiu? Qual é o seu gênero? Qual é a sua raça? Como você se vê, como você se enxerga? Como você quer ser tratado? Ele, Ela ou Ile? Qual é o prenome de sua preferência? Isso é tudo o que importa hoje no Brasil na política do desastroso Governo Federal do Presidente Lula, que, por isso mesmo, continuará sendo sempre um País medíocre e subdesenvolvido, com pessoas incapacitadas para exercer as profissões por despreparo e por falta de capacitação.

No âmbito dos concursos públicos não é diferente. Poder Judiciário, Ministérios Públicos, AGU, e outros parecem demasiadamente interessados nas pautas “sociais”, e nem tanto no efetivo enfrentamento aos grandes criminosos. Concursos aprovam e privilegiam candidatos de cotas em detrimento de candidatos esforçados e estudiosos. E depois são hipocritamente aplaudidos por integrantes da carreira! Até na formação das bancas dos examinadores dos concursos é preciso ter cotas de forma que selecionadores são escolhidos através de cotas para que selecionem os candidatos, entre eles, os cotistas...

E enquanto se insistem e se enfatizam as chamadas pautas woke, os criminosos de colarinho branco que surrupiam milhões ou bilhões, estes sempre são privilegiados, seja pela falta de capacitação dos operadores do direito, por vezes cotistas, ou por desconhecidas razões relacionadas e decorrentes daquela famigerada rede de relacionamentos.

No âmbito da medicina, para ficar em só mais um exemplo, aqueles alunos bêbados, rebeldes e maconheiros, que não aprenderam rigorosamente nada, assumem o controle da saúde e da vida das pessoas em hospitais. Danem-se o correto diagnóstico, o tratamento, a saúde e a vida dos pacientes, porque é preciso “incluir” os indicados e descapacitados, é preciso dar chances a todos...