A modificação legislativa também tem o potencial de impactar a jurisprudência brasileira em diversos aspectos, especialmente no que tange à caracterização do feminicídio e à dosimetria da pena. Com a transformação do feminicídio em crime autônomo, é provável que haja um aumento no número de recursos e contestações sobre a tipificação do crime, levantando debates mais profundos sobre a motivação de gênero e a relação entre o autor e a vítima. Os Tribunais terão que lidar com questões mais detalhadas sobre o conceito de violência de gênero e suas implicações, o que poderá levar ao desenvolvimento de novas interpretações e parâmetros jurisprudenciais. Isso inclui a análise do contexto de violência doméstica e familiar, bem como das circunstâncias específicas que demonstram a motivação de gênero.

Em relação à dosimetria da pena, o aumento significativo para 20 a 40 anos de reclusão deverá incentivar discussões sobre os critérios utilizados para fixação da pena-base. Tribunais terão que elaborar critérios mais rigorosos e uniformes, considerando fatores agravantes e atenuantes, o que poderá contribuir para a criação de uma jurisprudência mais consolidada e uniforme no que se refere à aplicação dessa pena. A nova redação do Código Penal, portanto, exige uma readequação na forma como o Judiciário lida com a questão da violência de gênero, proporcionando uma evolução necessária na interpretação e aplicação do feminicídio no Brasil.

Por fim, a transformação do feminicídio em crime autônomo pode impactar a forma como os tribunais aplicam normas relacionadas à proteção das mulheres vítimas de violência, consolidando ainda mais a importância da perspectiva de gênero nas decisões judiciais. Esse novo enquadramento poderá induzir uma mudança na forma como os magistrados analisam os casos de violência de gênero em geral, resultando em um tratamento mais rigoroso e cuidadoso desses casos. A jurisprudência brasileira, tanto nos tribunais de primeira instância quanto nos tribunais superiores, passará por um período de adaptação, consolidando o feminicídio como uma categoria jurídica de maior relevância no combate à violência contra a mulher.

Em síntese, a nova lei de feminicídio representa um avanço jurídico e simbólico importante, mas que, por si só, não resolverá o problema da violência de gênero no Brasil. É necessário que a aplicação da nova legislação seja acompanhada de políticas públicas preventivas e reparadoras, a fim de promover uma transformação efetiva e duradoura nas estruturas sociais que legitimam a opressão e a violência contra as mulheres.