Apesar de elencar os crimes que levam à anulação da sentença arbitral, a lei de nada delimita as possibilidades de delitos a serem praticados pelo árbitro no decurso de um procedimento arbitral.

Retomando a análise dos crimes que podem resultar na anulação de uma sentença arbitral, a prevaricação “constitui, pois, a infidelidade ao dever de ofício, em que o agente não cumpre as obrigações inerentes à sua função, ou as pratica contra disposição legal, para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal.” “Etimologicamente – afirma Hungria – praevaricator é o que anda obliquamente ou desviado do caminho direito” e “no sentido figurado, designava aquele que, tomando a defesa de uma causa, favorecia a parte contrária”. Na lei penal brasileira, o sentido é mais abrangente, atingindo qualquer função pública.

O funcionário público, na acepção abrangente do art. 327 do Código Penal, é o sujeito ativo do crime de prevaricação. O sujeito passivo, por sua vez, é o Estado, responsável pela regularidade da administração pública. Conforme ensina Gilberto Passos de Freitas, nada impede que, além do Estado, um particular também seja impactado pela prática do delito, sofrendo, assim, as consequências da ação delituosa.

É imprescindível ressaltar ainda que o excesso de zelo pode configurar a prática de prevaricação. Quando a cautela desmedida resulta em omissões ou em condutas que se afastam do que é devido, caracteriza-se a infração em apreço, seja ela motivada pela satisfação do orgulho ou capricho do agente. Tal veleidade compromete, assim, o regular desempenho das atividades públicas.

A concussão refere-se à prática em que um funcionário público ou agente de autoridade coage um particular a pagar uma quantia ou a oferecer uma vantagem indevida, sob a ameaça de prejuízos ou sanções. No âmbito do juízo arbitral, a concussão pode ocorrer se um árbitro ou oficial do tribunal se valer de sua posição para extorquir vantagens de uma das partes envolvidas no processo.