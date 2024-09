A suspensão de uma plataforma digital de grande porte como o X levanta questões cruciais sobre a autoridade judicial e a soberania nacional. Em um Estado democrático de direito, as ordens judiciais devem ser obedecidas, e a decisão do STF reforça que até as big techs devem seguir as normas brasileiras. A determinação de Moraes, apoiada pela Primeira Turma, destaca a necessidade de que empresas estrangeiras respeitem as leis nacionais.

Por outro lado, a imposição de uma multa diária de R$ 50 mil para usuários e entidades que utilizem VPNs para contornar a suspensão gerou um intenso debate. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) expressou preocupações sobre a medida, argumentando que pode violar princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa. A aplicação de penalidades severas levanta dúvidas sobre a justiça e proporcionalidade dessa abordagem.

Moraes, ao manter a suspensão, optou por adiar a discussão sobre a multa para o uso de VPNs, refletindo a complexidade do tema e a necessidade de um debate mais aprofundado. A multa de R$ 50 mil diários pode garantir a eficácia da suspensão, mas também pode ser vista como excessiva, afetando desproporcionalmente usuários e pequenas empresas.

Além disso, a decisão de permitir a venda de aplicativos de VPN, após inicialmente proibi-los, busca equilibrar a aplicação da ordem com a necessidade de não restringir excessivamente o acesso a ferramentas legítimas. Essa abordagem reconhece que uma proibição total de VPNs não seria viável ou justa, mas a multa para quem utiliza essas ferramentas continua sendo uma questão controversa que precisa ser melhor definida.