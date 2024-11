Opinião | Abandono afetivo: uma perspectiva jurídica

O abandono afetivo encontra suporte na Constituição Federal, especificamente no art. 227, que estabelece o direito fundamental à convivência familiar digna e harmoniosa. Além disso, o art. 186 do Código Civil trata da responsabilidade civil por ato ilícito, abarcando, portanto, os danos morais decorrentes do abandono afetivo.

O art. 227 atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar saudável e harmoniosa. Este preceito constitucional é reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que explicita os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, garantindo-lhes um ambiente propício ao seu desenvolvimento integral.

No campo da responsabilidade civil, o art. 186 do Código Civil prescreve: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Assim, o abandono afetivo, ao configurar uma omissão que viola o direito fundamental da criança à convivência familiar, enseja a reparação por danos morais.