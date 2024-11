Opinião | Acordo do CNU é nocivo ao serviço público

O caminho para a eficiência e o respeito passa pela valorização das regras e do esforço individual. É preciso preservar a segurança jurídica e os princípios que sustentam o serviço público. Não ajuda em nada mudar as regras no meio do jogo e, ainda que com boas intenções, dar um “jeitinho” para “salvar” candidatos desatentos. Essa é uma “gentileza” equivocada!

O argumento de que o acordo permitirá corrigir mais provas de candidatos cotistas tampouco é aceitável, uma vez que o edital da prova já continha os parâmetros para avaliação e aprovação também de cotistas. A mudança termina por ser injusta, inclusive, com os cotistas que eventualmente perderão suas vagas para colegas que não souberam preencher o gabarito de modo correto. Além disso, mostra uma perversão do sistema de cotas, que é positivo quando corrige a dificuldade de competição, mas é teratológico quando permite a aprovação de pessoas despreparadas. Em breve, a população irá querer ser atendida por não cotistas, o que aumentará o estigma social. Isso é uma crueldade com todos, a começar pelos cotistas que estudam e que estão sendo prejudicados.

Estamos diante da aprovação “por acordo”. O serviço público precisa de um nível mínimo, as normas de concursos não podem ser mudadas no meio do caminho e facilitar a aprovação prejudica a seleção. Tal prática compromete a credibilidade do processo e abre espaço para a incompetência e o improviso. O caminho para quem não preencheu corretamente é aprender a preencher e jamais ser tratado com leniência.

Além das questões legais e morais, a medida tem também um impacto financeiro e logístico significativo. O cronograma do concurso foi alterado, postergando a divulgação da lista de aprovados para fevereiro de 2024 e prejudicando milhares de candidatos que seguiram as regras e esperavam o resultado dentro do prazo original.