Em tempos de crescentes polarizações, as recentes notícias publicadas pelo O Estado de S. Paulo sobre a corrida para a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, suscitam reflexões importantes.

No atual panorama político, onde as extremidades ideológicas parecem ganhar mais espaço e voz, é crucial reiterar a necessidade de moderação, especialmente em instituições de significativa relevância como o Ministério Público.

PUBLICIDADE Neste contexto, é importante enfatizar que não cabe aos membros do Ministério Público, particularmente àqueles que aspiram exercer sua chefia, cultivar a noção de ter “inimigos”. A natureza da função exige imparcialidade e um compromisso com a justiça, o que é incompatível com a ideia de antagonismo pessoal ou ideológico. O Brasil, assim como o estado de São Paulo, está em um momento crucial de sua história democrática. Neste cenário, não há mais espaço para radicalismos, seja de direita ou de esquerda. Os desafios enfrentados pela sociedade exigem equilíbrio, um caminho do meio que priorize o diálogo e a harmonia, em detrimento da divisão e do conflito. O Ministério Público de São Paulo, enraizado em sua missão fundamental de defender o regime democrático e aderir incondicionalmente às leis e normas vigentes, incluindo as emanadas dos tribunais superiores eleitorais, tem o dever inalienável de ser um farol de moderação e responsabilidade. Esta instituição deve se pautar por um compromisso inabalável com a legalidade, assegurando que nunca promova, insinue ou endosse, por quaisquer de seus membros, rupturas com as leis e normas estabelecidas, independentemente das opiniões pessoais ou desacordos com as mesmas.

Publicidade

A integridade e a estabilidade do nosso sistema jurídico e democrático dependem da capacidade do Ministério Público, por cada um de seus membros, de manter um padrão de conduta rigoroso, imparcial e equilibrado – equilibrado, repita-se -, sempre alinhado com os princípios da justiça e do Estado de Direito.

O país não pode mais aceitar a presença de radicais, que, por sua própria natureza, tendem a enfraquecer as bases do diálogo e do entendimento mútuo que são fundamentais para a saúde da nossa democracia.

A responsabilidade do Ministério Público vai além da aplicação imparcial da lei. Ele tem o dever de promover um ambiente de estabilidade e confiança, tanto para a população quanto para as diversas instituições do Estado. Isso só é possível com uma liderança que entende e pratica a moderação, que agregue e some, que reconheça a diversidade de pensamentos e a necessidade de respeitar diferentes pontos de vista, sempre dentro dos limites legais e éticos.

No entanto, tão prejudicial quanto o radicalismo é o oportunismo. Em meio a disputas políticas e ideológicas, é fundamental estar alerta para aqueles que podem tentar se aproveitar das circunstâncias para promover agendas pessoais ou de grupos específicos, em detrimento do interesse público.

A vigilância contra o oportunismo é vital para preservar a integridade do Ministério Público. Uma instituição que se deixa levar por interesses oportunistas corre o risco de perder sua credibilidade e eficácia. Além disso, o oportunismo ameaça a imparcialidade e a objetividade que são fundamentais para o exercício justo da justiça.

Publicidade

De outro lado, o radicalismo, seja de direita ou de esquerda, representa uma ameaça à imparcialidade necessária para o exercício da justiça. Ideologias radicais tendem a promover visões de mundo unilaterais e inflexíveis, que podem se chocar com os princípios da legalidade e da equidade. Quando membros do Ministério Público adotam ou são influenciados por tais ideologias, o risco é de que decisões e ações sejam guiadas por premissas ideológicas ao invés de se basearem estritamente na lei e na justiça.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Além disso, a adesão a ideologias radicais pode prejudicar a credibilidade e a legitimidade do Ministério Público aos olhos da sociedade. Em um ambiente democrático, é crucial que os cidadãos tenham confiança de que as instituições de justiça operam de forma justa, sem favorecer ou prejudicar grupos específicos. Essa confiança é erodida quando percebe-se uma inclinação ideológica na atuação dessas instituições. Portanto, é essencial que o Ministério Público de São Paulo mantenha uma postura de neutralidade ideológica, focando exclusivamente na aplicação imparcial da lei. Isso implica em um compromisso constante com a formação e a manutenção de uma cultura organizacional que valorize a diversidade de pensamentos e perspectivas, sem permitir que qualquer ideologia política domine ou influencie suas operações e decisões. A integridade, a responsabilidade e o compromisso com o bem comum devem ser o norte daqueles que buscam liderar uma instituição tão vital como o Ministério Público de São Paulo. Assim, ao nos depararmos com o cenário atual, repleto de desafios e oportunidades, faz-se necessário adotar uma postura equilibrada e responsável. São Paulo, assim como o Brasil, precisa de líderes comprometidos com a moderação, capazes de transitar por diferentes esferas, entendendo e respeitando as complexidades de nossa sociedade. Afinal, em tempos de radicalismos, a verdadeira força reside na moderação.