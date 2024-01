Passadas três décadas e meia, urge a necessidade de renovar os votos de outrora, responder às demandas contemporâneas e preparar-se para os desafios que batem à porta.

A Instituição necessita de um projeto institucional que lhe permita a análise crítica de seu papel, a reavaliação de estratégias, atenção às constantes alterações comportamentais, legislativas e mudanças tecnológicas, e, sobretudo, o compromisso com o resultado concreto e efetivo de ações fundadas na proatividade, eficiência, transparência, economicidade, resolutividade e atuação republicana.

Tais premissas exigem um escritório de projetos pulsante, planejamento logístico e econômico responsáveis, investimento em tecnologia, enxugamento e eficiência da máquina administrativa, adoção de atos de racionalização do serviço, valorização do Promotor de Justiça como agente político, a implantação da democracia interna, transparência, eleição de metas prioritárias e, principalmente, a retomada por parte do Ministério Público de suas atribuições e competências tradicionais e constitucionais, com especial ênfase na atuação criminal, combate às organizações criminosas, corrupção, lavagem de capitais, criminalidade sem rosto e novas formas de criminalidade; atenção à infância e juventude; idoso; pessoas com deficiência; saúde pública; educação; consumidor; proteção ao patrimônio público e social; meio ambiente; família etc., além do fortalecimento de sua vocação na proteção das vítimas, vulneráveis e hipossuficientes.

O atual momento social demanda ação equilibrada, centrada e apartidária, em que a Instituição renove seu compromisso inquebrantável com a Sociedade e o fortalecimento do Estado Social e Democrático de Direito e atue, sobretudo, em observância à sua missão constitucional, criando mecanismos que coíbam a sua instrumentalização em favor de projetos pessoais com viés ideológico.