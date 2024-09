Mais de setenta por cento do planeta é coberto por água. Só que dois por cento dela é água doce e apenas um por cento, sendo otimista, é acessível. O restante, até há pouco, estava conservado nas geleiras. Por isso a “National Geographic” divulgou que tão somente 0,007 por cento da água do planeta estaria disponível para uso e consumo de quase oito bilhões de humanos.

Não existe reação de governos e da sociedade quanto à gravíssima situação do mundo em relação à escassez hídrica. O Brasil ufanista ainda continua a proclamar sua privilegiada condição de detentor de infinitas fontes de água doce. Mas já não é assim. No mundo inteiro, entre setenta e oitenta por cento da água potável é utilizada para a produção de alimentos e agricultura. Mais entre dez e vinte por cento reservado à indústria. Pense-se que a população mundial continua a crescer. Em breve seremos nove bilhões, depois dez ou doze bilhões de gente com sede e precisando escovar os dentes, tomar banho, lavar roupa e tudo o mais que se costuma fazer com água. O drama que ninguém desconhece é que o aumento populacional coincide com regiões menos providas de água. Estima-se que em 2030, logo ali, a demanda mundial de água vai superar a oferta em pelo menos quarenta por cento. A crise da água é mais política do que climática. Se o Poder Público de fato atentasse para o perigo que ronda a vida e sua subsistência, não estaríamos assim. Como enfatiza David Wallace-Wells, "esse é um dos motivos para ser, não obstante, terrível como parábola climática: um recurso abundante é tornado escasso pela negligência e indiferença governamentais, pela falta de infraestrutura, pela poluição e pela urbanização e desenvolvimento descuidados".

Não é preciso ir muito longe. A perda de água por vazamentos é maior do que a entregue nas casas. Estima-se que no Brasil os vazamentos e furtos ultrapassem quarenta por cento. Quem sofre mais é a categoria dos carentes, dos despossuídos e dos excluídos. Nem se pode falar em competição pela água: o que existe, de verdade, é mais um instrumento utilizado para aprofundar a desigualdade. Mais de dois bilhões e cem milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água e quase cinco bilhões não dispõem de tratamento de água e de saneamento.

Houvera juízo por parte dos governos e a ínfima quantidade de água doce atenderia às necessidades básicas da população mundial. Mas a crise climática vai piorar as coisas. Metade da população do globo depende do derretimento sazonal da neve e do gelo em grandes elevações. Estes depósitos estão dramaticamente ameaçados pelo aquecimento.

Em nosso país, o desmatamento incessante e cruel acaba com as nascentes, causa assoreamento das represas, produz desertos. Quem imaginaria que a área mais úmida da Terra, o Pantanal, sofresse reiterados incêndios e se preveria o seu desaparecimento para muito breve?

Insensatez mantém a ocupação de áreas de mananciais, insuscetíveis de destinação para moradia, pois a sua vocação é garantir água para milhões, não servir de residência para alguns. Invasões irregulares, clandestinas e criminosas culminam por lançar esgoto in natura nas reservas que abastecem os lares de mais da metade da macromegalópole paulistana e a água da Guarapiranga está contaminada e com os seus dias contados.

Recorre-se cada vez mais aos aquíferos. Mas esses depósitos subterrâneos levaram milhões de anos para se formar e é inviável sejam reabastecidos em menor tempo. A perda de água subterrânea é mais do que preocupante. Para quem acompanha a irresponsabilidade galopante, é algo que tira o sono e aterroriza.

