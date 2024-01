Embora não haja norma legal vigente sobre a prestação ou os alimentos compensatórios, a doutrina e a jurisprudência já acolhiam o instituto, tendo o primeiro caso, que se tornou paradigma de muitos outros, sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2013, sob a relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, em que foi acolhido o pedido de fixação dos alimentos compensatórios com a entrega de um veículo e uma quantia de quase um milhão de reais, diante da demonstração pelo ex-cônjuge do desequilíbrio econômico-financeiro e da alteração do padrão de vida que decorreram do fim do casamento e no qual se deu a anulação profissional da mulher e o desenvolvimento profissional exclusivamente do marido (STJ - RE 1.290.313/AL).

Diante da anulação de um dos cônjuges ou companheiros – na maior parte das vezes a mulher – para se dedicar à família, ao desenvolvimento da carreira profissional do outro cônjuge ou companheiro e aos filhos, o escritório RBTSSA vem sendo cada vez mais procurado para tratar de casos assemelhados, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo julgado recentemente um processo no qual decidiu favoravelmente à fixação de alimentos compensatórios e analisou de forma completa o instituto e sua aplicação.

O Projeto de Lei nº 48/2023 propõe a regulamentação do instituto, em acatamento ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa de um dos cônjuges ou companheiros e com vistas a amenizar o desequilíbrio financeiro-econômico que possa vir a decorrer do fim do casamento ou da união estável.

O PL prevê os critérios da fixação da prestação ou alimentos compensatórios, de forma a orientar o julgador. Esses critérios são, em sua maior parte, baseados na jurisprudência: a duração do casamento ou da união estável; a situação patrimonial dos cônjuges ou companheiros ao início e ao fim do casamento ou da união estável; a qualificação e situação profissional de cada um; e as consequências das escolhas profissionais feitas durante a vida em comum para a educação dos filhos ou para favorecer a carreira profissional de um dos cônjuges ou companheiros em detrimento da do outro.

Apenas duas críticas podem ser realizadas ao PL, que se omitiu quanto à possibilidade de fixação em prestação única, embora não a impeça expressamente, e insere a posse exclusiva do bem comum por um dos cônjuges ou companheiros, antes da partilha, como critério a ser considerado. Gera dúvida a previsão de revisão da prestação compensatória se estabelecida em mensalidades ou prestações periódicas, em razão de sua natureza, que é diferente da pensão alimentícia, esta, sim, com plena possibilidade de modificação pela mudança das circunstâncias.