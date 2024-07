Aquiles foi à guerra e causou muito estrago no exército troiano, mas acabou, como muitos caras fora de série, brigando com o chefe, Menelau. Quando foi punido, saiu da guerra e deixou os gregos sofrerem muitos revezes. Quando mataram seu primo e melhor amigo, resolveu voltar a lutar e matou um importante general inimigo, mas tomou uma flechada envenenada em seu ponto fraco. O que sua mãe mais temia, aconteceu, e assim morreu Aquiles.

Nas eliminatórias da Copa de 94, o Brasil estava mal, perdendo da Bolívia na altitude, e com risco de ficar de fora da competição. Romário era nosso Aquiles baixinho, um jogador muito talentoso que poderia fazer a diferença, e, como Aquiles, brigou com a comissão técnica, sobretudo o velho lobo Zagallo. Atendendo o clamor de todo país, o técnico Parreira chamou Romário para o jogo decisivo com o Uruguai. Romário chegou nos braços da torcida e acabou com o jogo. Foi o maior desempenho que ele teve com a camisa amarela. No ano seguinte, também levou o time nas costas para ganharmos aquela Copa. E qual foi seu calcanhar de Aquiles? Justamente a sua péssima relação com o grupo e os treinadores. Nas duas copas seguintes, onde chegamos nas duas finais, Romário foi excluído da covocação. Tem um documentário sobre ele, chamado “O Cara” (como ele se intitulava) onde glorificam esse grande talento que, ao se julgar mais que humano, foi flechado por seus inimigos.

Recentemente, lembrei muito de Aquiles com o caso de um rapaz que, em alta velocidade, transformou seu carro caríssimo num míssil e bateu em um veículo de aplicativo, matando esse trabalhador que estava na luta para colocar comida na mesa da família. O rapaz foi retirado do local por sua mãe, que não deve ser bela como Tétis, mas correu em retirar o filho da cena do acidente. O contraste do carro de luxo, dado provavelmente pela mãe, a direção imprudente, a tragédia e a tentativa de safar o rapaz das consequências, gerou um clamor popular ensurdecedor, até ser decretada sua prisão preventiva.

Tétis tinha uma ferida narcísica de ter casado com um cara que julgava menos do que merecia. Tentou superar a sua inferioridade transformando seu filho em imortal, e o que aconteceu, na mitologia e na vida, foi que sentir-se um ungido esteve na base da tragédia, e da perda. Perdeu-se uma vida e a vida desse rapaz estará sempre marcada pelo ocorrido.

Nessa época de endeusamento de pessoas, de transformação de crianças em estrelas da mídia e de famílias projetando suas frustrações e desejos nelas, é muito bom levar o livro de Mitologia debaixo do braço, para nos lembrar que, se você ignora sua humanidade, pode acabar com uma flecha envenenada no calcanhar.