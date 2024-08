Considerando que a criança tem o direito de convivência, inclusive com os avós, conforme parágrafo único do artigo 1.589, do Código Civil, e que a própria legislação também reconhece o direito de companhia dos avós aos netos, tamanha importância que este vínculo significa, a criança não está “abandonada”, conclusão que deverá ficar ao arbítrio do Judiciário. Este, levará em conta, imaginamos, o aspecto de a criança estar devidamente cuidada, não tendo sua vida estudantil rompida e ter contato digital com a mãe.

Claro que o pai imagina estar exercendo seu poder parental.

Muita gente não sabe, mas não existe mais o termo “pátrio poder”, que foi substituído por poder parental ou familiar, que é exercido, na verdade, por ambos os pais, nos interesses dos filhos.

Não se pode perder de vista o que diz o ECA: