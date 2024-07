Neste ponto, parafraseando Ângela Davis, dizemos que o direito das mulheres precisa de vigilância constante. Sim, é exaustivo. E não se pode pensar em descansar porque existem milhões de vidas femininas no mundo, e gerações vindouras que merecem viver sua humanidade de forma mais justa, menos inferiorizada e com ambiência para desenvolver suas potencialidades sem comprometer sua segurança simplesmente por existirem.

Não é preciso nos aprofundarmos em teorias feministas, sociais, históricas e antropológicas – sem desmerecer suas importâncias - para perceber como a violência contra a mulher embora antiga, se moderniza e se movimenta a fim de atingir um número cada vez um número maior delas.

Apenas no século XX, com a primeira conferência mundial sobre a mulher no México em 1975, as mulheres conseguiram se organizar globalmente para dar luz ao combate a discriminação, mobilizando a ONU para elaborar a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW (1979), e apenas em 1993 – já no final desse século - foi aprovada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará, aprovada 1994, pela OEA, pelo que podemos imaginar que foram pelo menos 19 séculos sob o império da discriminação, da violência legitimada, da opressão legalizada e da exclusão justificada por valores sociais e culturais em todo mundo.

Vale rememorar que a maior tônica da CEDAW - 1979 foi a violência doméstica, ou seja, aquela praticada no ambiente privado, familiar e com laços de afetividade, sendo considerada pelo Comitê da ONU como uma das mais repugnantes formas de violência. Entretanto, a Convenção de Belém do Pará reconhece a necessidade proteção a mulher não apenas em ambientes privados, mas também em lugares públicos.