Ressalte-se que a Agência Brasil publicou em julho de 2024 que foram contabilizadas no ano 2023 o número correspondente a 6.383 pessoas mortas em operações policiais no Brasil, o que representa 17 mortes por dia. Comparado a última década- 200-2010, o número de mortes por intervenção policial praticamente triplicou!

Em 2019 um partido político ajuizou ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 635, que fora julgada em agosto de 2020, cujo objetivo era, até então, reduzir a letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro. Em verdade, quer se acreditar que o objetivo maior seja evitar a morte de qualquer pessoa, uma vez que todo o aparelho estatal está apto a receber transgressores da Lei e aplicar as correspondentes reprimendas penais, no sistema constitucional cuja pena de morte hodiernamente não é admitida.

A conhecida “ADPF das Favelas” , inspirada no período de exceção que a humanidade viveu- a pandemia de Covid 19- nos tempos atuais é aplicada como diretriz, provavelmente única no Brasil, por seus 26 Estados e 1 Distrito Federal, dentre suas medidas podem ser citadas a comunicação prévia ao Ministério Público Estadual, titular da ação penal, o uso restrito de helicóptero e drones, além dos blindados, a instalação de câmeras e GPS nas viaturas e fardas dos agentes policiais de Batalhões ou Delegacias. Determinou, de forma louvável, a inconstitucionalidade de todos os dispositivos que retirem do cálculo das gratificações de todas as policiais indicadores de redução de homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial. Houve melhora? Passaremos a examinar.

A abissal desigualdade social que ainda persiste nesse vasto país, desde sua origem, ainda persiste, e não pouparemos letras para frisar que esse ponto não pode ser desconsiderado. Entretanto, apesar das mais de 40 milhões de pessoas formalmente desempregadas e do crescente número de pessoas em vulnerabilidade social, a violência nunca poderá deixar de ser combatida, de forma racional através do treinamento tático, e intelectual, a fim de que os nefastos efeitos colaterais sejam reduzidos, uma vez que a quase totalidade são previsíveis.