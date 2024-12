Assista às audiências de custódia dos ‘kids pretos’ presos por tramar golpe

Mário Fernandes, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Wladimir Matos Soares. Foto: Reprodução

Os quatro oficiais das Forças Especiais do Exército, grupo de elite conhecido como “kids pretos”, e o policial federal presos na Operação Contragolpe tiveram as prisões preventivas mantidas nas audiências de custódia realizadas por videoconferência no mês passado. Com o levantamento do sigilo do processo, as gravações estão disponíveis nos autos.

A audiência de custódia serve para o juiz avaliar a legalidade do cumprimento do mandado de prisão. São analisados aspectos como o tratamento dispensado ao preso. As sessões foram conduzidas horas após as prisões pelo juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Assista ao vídeo das audiências: General Mário Fernandes

Tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira

Tenente-coronel Hélio Ferreira Lima

Tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo