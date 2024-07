Nesse aspecto, a louvável legislação, para ter consequência, precisa de desdobramentos, a fim de que possa ser considerada efetivamente uma política pública (desafios idênticos se colocam, a propósito, em relação aos meritórios objetivos da Política Nacional Integrada objeto do citado Decreto 12.083).

Os problemas, de fato, já foram identificados e integram as agendas de governo. Mas há carência na formulação de alternativas e de objetivos estratégicos, que sinalizem como será implementada, no plano local, essa prioridade para a Atenção Precoce. Teremos assegurada, efetivamente, a destinação orçamentária específica da União, ajudando Estados e Municípios a viabilizarem esse atendimento especializado, inclusive nas escolas, numa autêntica solidariedade entre os entes federados? Serão destacados profissionais capacitados, no âmbito do sistema de saúde, para fazerem esses atendimentos individualizados? Ou as famílias terão de recorrer às filas “comuns”? A notável política precisa vir acompanhada, então, de um desenho mais robusto, contemplando como se dará o financiamento, a oferta e a expansão desses serviços, considerando a dura realidade enfrentada por muitas famílias e as restrições orçamentárias vivenciadas por diversos Estados e Municípios.

A título ilustrativo, pode-se citar o Transtorno do Espectro Autista (TEA), para o qual a necessidade de intervenção precoce é essencial, pois a infância é o período de maior plasticidade do cérebro, a qual vai diminuindo de intensidade conforme o crescimento ou envelhecimento. De acordo com estatísticas de 2023 do órgão de saúde americano Centers for Disease Control and Prevention (CDC), há um caso do transtorno a cada 36 crianças (sendo que, em 2000, esse número era de 1 para 150). Sabe-se ainda que a fila de espera para diagnóstico e tratamento do TEA é um problema sério em muitos lugares.

Com isso, reconhecendo que se está diante de um avanço significativo na atenção à Primeira Infância, há áreas que necessitam de maior investimento e qualificação. Sabe-se que a atual infraestrutura de saúde pública não consegue atender de forma adequada a demanda existente, o que compromete a eficácia da Atenção Precoce. Sem um acesso adequado a esses serviços, muitas crianças continuarão a enfrentar dificuldades significativas, prejudicando seu desenvolvimento e bem-estar.

Nesse quadro, lembro que, antes da promulgação da Lei nº 14.880, importante deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF) já havia reconhecido o direito das famílias ao acesso à creche – (RE) 1008166, Tema 548 da repercussão geral. Essa decisão reafirma que embora a creche não seja uma etapa obrigatória da educação, constitui um direito da criança e da família, sendo dever do Poder Público atender à demanda existente, garantindo que todas as famílias tenham acesso à vaga em creche quando necessitarem. E a concretização desse direito passa por uma cooperação federativa envolvendo, sobretudo, a garantia dos recursos necessários.