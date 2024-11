PF encontra 8 bombas improvisadas em casa alugada por autor das explosões em Brasília

Bomba apreendida na casa em Ceilândia alugada por Francisco Wanderley Luiz, autor de atentado próximo ao STF. Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) encontrou pelo menos oito bombas improvisadas na casa alugada em Ceilândia, no entorno de Brasília, por Francisco Wanderley Luiz, o Tiü França, autor do atentado próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

PUBLICIDADE O Estadão apurou que os dispositivos, chamados de “pipe bombs”, também foram usados nas explosões na Praça dos Três Poderes. A Polícia Federal identificou que as bombas foram montadas com pólvora e fragmentos metálicos, como porcas e arruelas. As “pipe bombs” são feitas a partir de tubos de metal ou PVC, que depois são preenchidos com material explosivo e selados nas duas extremidades.

Perícia concluiu que dispositivos semelhantes aos apreendidos na casa foram usados em explosão na Praça dos Três Poderes. Foto: Reprodução

Esse tipo de bomba cria uma contenção que aumenta a pressão dentro do tubo. Ao ser detonado, o tubo se rompe, lançando estilhaços com grande força e alcance, o que pode causar ferimentos graves em quem estiver próximo.

Uma armadilha com bomba foi deixada na casa que Francisco alugava. Os explosivos foram acessados por um robô antibombas, após a PF isolar o local, e ninguém se feriu.

Em um espelho da casa, o autor do atentado deixou uma mensagem com alusão aos atos de 8 de Janeiro. Ele mencionou Débora Rodrigues, a golpista que pichou a estátua da Justiça em 2023 e acabou condenada. Francisco escreveu que não se deveria desperdiçar “batom” com a estátua, mas dinamite.

Dispositivo foi montado a partir de cano, preenchido com pólvora e fragmentos metálicos, e selado nas extremidades. Foto: Reprodução

Imagens obtidas pela Polícia Civil do Distrito Federal mostram que Francisco comprou fogos artifícios em uma loja regular na semana anterior ao atentado. Informações preliminares apontam que ele modificou o material, de forma caseira, para potencializar o efeito explosivo.

Peritos da Polícia Federal acessaram os dados do celular de Francisco e agora tentam identificar quem eram seus interlocutores e se eles estavam cientes do ataque. Um dos objetivos é verificar se ele mantinha relações políticas, tanto em Brasília quanto em Santa Catarina, seu Estado natal. Francisco era filiado ao Partido Liberal (PL) e chegou a se lançar candidato a vereador nas eleições de 2020, mas não se elegeu. Os peritos analisam os históricos de buscas e mensagens atrás de provas. Outros bens apreendidos, incluindo um trailer carregado com explosivos, também estão sendo periciados.