Mas é certo que um povo como o nosso, emotivo e apaixonado por esportes, queria muito uma vitória para chamar de sua. E quem a trouxe, até agora, foram Beatriz e Rebeca.

Paradoxal, não é mesmo? Duas mulheres lavando a alma do país que trata tão mal as mulheres, registrando um estupro a cada seis minutos e mais, todos os dias, quatro feminicídios e 709 agressões a mulheres no ambiente doméstico. Um país cuja cultura machista ainda prestigia na vida pública personagens misóginos que fazem declarações do tipo “feia demais para ser estuprada”. Duas negras representando o país onde o racismo ainda se expressa todos os dias em toda parte: nas entrevistas de emprego, nos corredores de mercados e shoppings, nas abordagens policiais e até nas brincadeiras em parquinhos infantis.

Beatriz e Rebeca, do pódio esportivo, nos fazem descobrir que o Brasil de sucesso tem origem na luta e no suor, na fé e no trabalho. Sem soberba, ostentação ou deboche. Com simplicidade, alegria e lágrimas.

Que o feito extraordinário dessas duas jovens seja inspirador para milhões de meninas pelo Brasil afora. Que seja também pedagógico e ajude a destruir as muralhas de preconceitos, explícitos ou dissimulados, que se perpetuam em nosso belo país.

Obrigado Beatriz e Rebeca! Vocês fizeram nosso povo vibrar e sorrir.