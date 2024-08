‘Bom juiz não se envenena pela paixão e não quer conviver com quem suja a toga’, diz Salomão

Salomão deixa a Corregedoria para assumir a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

O ministro Luis Felipe Salomão acredita que o bom juiz é “sempre aquele que não se envenena pela paixão”. Nesta terça-feira, 20, ao se despedir do cargo de corregedor nacional de Justiça, que ocupou nos últimos dois anos, Salomão elencou as características de um “bom” magistrado: tem a “maior carga de trabalho no mundo”, proferindo “20 sentenças por dia, 365 dias no ano”.