Caí em um golpe virtual, o que fazer?

Alex Casañas. Foto: Divulgação

Com o avanço da tecnologia, é comum ver nas redes sociais um crescimento expressivo de pessoas caindo em golpes virtuais. E de acordo com o relatório Fraud & Abuse Report, o Brasil está no ranking das cinco nações mais afetadas pelas fraudes digitais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Filipinas e Reino Unido.

É importante alertarmos que os golpes estão sendo realizados por dois formatos: envio de links ou contato telefônico, e conforme evoluem os tipos de ataques, os criminosos estão sempre desenvolvendo tecnologias para aplicar novos.

Confira os golpes mais comuns realizados pelo celular:

Phishing: Os golpistas se passam por empresas confiáveis e enviam mensagens SMS ou e-mails solicitando informações pessoais ou financeiras, como números de cartão de crédito; 2. Vishing: Neste tipo de golpe, os fraudadores fazem ligações telefônicas falsificando sua identidade para obter informações confidenciais, como senhas e números de conta bancária; Smishing: Similar ao Phishing, mas com mensagens de texto ao invés de e-mails; Mensagens de texto de suporte técnico falso: Os golpistas enviam mensagens de texto se passando por empresas de tecnologia e pedem acesso remoto ao dispositivo do usuário ou solicitam informações pessoais; Aplicativos maliciosos: Os usuários baixam aplicativos maliciosos que roubam informações pessoais ou realizam cobranças fraudulentas na conta do usuário.

Visando esse cenário de golpes frequentes, uma forma de se proteger dos ataques digitais é manter o celular com senha forte que só o usuário saiba, pois isso evita que um terceiro insira algum programa malicioso ou até mesmo modifique alguma configuração essencial.

Caí em um golpe, o que fazer?

Continua após a publicidade

Caso a pessoa seja vítima de um crime virtual, é importante tomar medidas imediatas para minimizar os danos e proteger sua segurança e privacidade.

O usuário pode contratar um advogado, uma vez que seja vítima de crimes por meio do celular, caso achar necessário. Um especialista da área pode ajudar a tomar medidas legais para resolver o problema e proteger a segurança da pessoa, bem como representá-lo em uma ação judicial. No entanto, o processo pode ser complexo e demorado, por isso, é importante escolher um advogado experiente e confiável para garantir o melhor resultado.

Confira algumas dicas essenciais para quem cair em golpes ou para se proteger:

- Altere as senhas: mude imediatamente todas as senhas de contas on-line, incluindo e-mail, bancos, rede social e contas de mensagens;

- Bloqueie as contas: se você suspeitar que sua conta de e-mail, rede social ou mensagens tenha sido invadida, desative-a imediatamente;

- Notifique as autoridades: registre um boletim de ocorrência imediatamente e forneça o máximo de informações detalhadas sobre o ocorrido, isso também ajudará na recuperação de informações do seu dispositivo;

- Conte a seus contatos: informe a seus contatos, incluindo amigos, familiares e empregador, sobre a invasão e peça-lhes para não clicar em links ou baixar arquivos suspeitos enviados a partir de sua conta;

Continua após a publicidade

- Avise seu provedor de serviços: informe seu provedor de serviços de telefonia celular sobre a invasão e peça-lhes para tomar medidas para proteger sua conta;

- Verifique suas transações bancárias: confira seu histórico de transações on-line para checar se houve algum uso não autorizado de suas informações financeiras;

- Ative a autenticação de dois fatores: habilite a autenticação de dois fatores em todas as suas contas on-line para protegê-las contra invasões futuras;

- Bloqueio do dispositivo: você pode bloquear o dispositivo remotamente usando a conta da Apple (para iPhone) ou a Conta do Google (para Android). Isso impedirá que qualquer pessoa acesse o seu dispositivo e os dados armazenados nele;

- Limpar o dispositivo remotamente: além de bloquear o dispositivo, você também pode limpar todos os dados armazenados nele virtualmente, usando a mesma conta que você usou para bloquear o dispositivo;

- Desativar o acesso ao armazenamento em nuvem: se você tiver arquivos importantes.

Nos dias atuais é importante ser vigilante e ter consciência sobre a segurança digital, assim como sempre estar atento aos sinais de alerta e adotar medidas preventivas para proteger suas informações pessoais e dados financeiros. Além disso, as pessoas devem educar-se sobre os mais recentes golpes e ameaças cibernéticas, para estar sempre preparado e protegido.

Continua após a publicidade

*Alex Casañas, professor de Ciência da Computação e Análise de Desenvolvimento de Software do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)