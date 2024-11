Câmeras de segurança flagraram explosão de bomba em frente ao STF; assista ao vídeo

As câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal flagraram a ação de Francisco Wanderley Luiz, o ‘Tiü França’, na Praça dos Três Poderes, momentos antes de uma sequência de explosões fazer o local ser isolado nesta quarta, 13. Ele era dono do carro carregado de explosivos que foi encontrado pela Polícia Militar.

Um segurança da Corte máxima relatou ao Estadão como o catarinense de 59 anos tentou invadir a Corte carregando bombas e acabou por se matar na frente do prédio público. De acordo com o governo do Distrito Federal, momentos antes, ele entrou na Câmara dos Deputados, acessando o Anexo 4 e um banheiro da Casa.

Também foram registrados em vídeo os procedimentos que a Polícia Militar do DF fez para verificar se havia outro explosivos presos ao corpo do autor do atentado.