Ela é uma atriz talentosa e sua vivência propicia natural e simpática facilidade no entendimento criado com sua plateia. Fixou-se na profunda mutação do convívio provocada pelas tecnologias da comunicação e da informação. As telinhas nos comandam, nos manipulam e nos embrutecem. O fenômeno é tão avassalador e abrangente, que não merece a devida consideração.

Temos acesso à sabedoria universal, abrigada no potente acervo de informações que nunca foi tão completo e tão acessível, mas isso não tem servido para nos tornar mais humanos, mais humildes, mais compreensivos. Denise lembrou que as empresas contratam pelo capital cognitivo e despedem pela ausência de habilidades socioemocionais. De que adianta pós-doutorado se as pessoas não conseguem se relacionar com o semelhante, são insensíveis, cruéis e egoístas?

Fez narrativas interessantes de experiência pessoal, no seio da família, propondo estratégias para a retomada de um relacionamento mais cordial e delicado. Ela chama de “captura de letárgicos” o processo de acordar alguém totalmente inebriado pela internet a se interessar pelo contato visual, físico, que se possa chamar de “pessoal” com o próximo.

É uma realidade o estrago que o mundo web trouxe para a convivência, sem excluir as vantagens hauridas quanto à possibilidade de comunicação a vencer longas distâncias e a trazer para perto, ao menos na telinha, pessoas que estão longe.