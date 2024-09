O resultado da pesquisa foi publicado no Journal of the American Medical Association (Jama), e indica a via olfativa como uma das prováveis rotas de entrada dos microplásticos no cérebro. Isso porque foram identificados fragmentos dessas partículas no bulbo olfatório, a área responsável por processar odores. Enquanto isso, a via sanguínea ainda deve ser estudada para analisar a capacidade desses materiais superarem a barreira hematoencefálica.

Será necessário o aprofundamento das pesquisas para se concluir que a presença de plástico no sistema nervoso é prejudicial à saúde? A influência nefasta já foi comprovada em relação a outros sistemas. Por exemplo, um risco quatro vezes maior de problemas cardíacos graves e morte em pessoas com o coração contaminado. Não são apenas danos cardíacos os ocasionados pelo plástico. A exposição contínua aos microplásticos e seus aditivos químicos gera uma série de outras consequências graves para a saúde humana, como distúrbios endócrinos e redução da fertilidade. Além disso, o microplástico é neurotóxico, levando a alterações no comportamento, lesão celular e até modificações de enzimas que são importantes para os neurotransmissores. São as moléculas responsáveis pela comunicação entre neurônios. Sem isso, os humanos perdem suas capacidades cognitivas e deixam de ser animais racionais.

Pense-se na criança que aspira esse microveneno, já que o plástico praticamente envolve nossa vida e impregna o ar que respiramos. Que excesso, que imprudência, que tragédia nós mesmos fabricamos para tornar cada vez mais perigosa esta nossa aventura terrena.

O plástico não é degradável por nossas enzimas. Vai se acumulando em nosso corpo. Suas partículas são internalizadas pelas células e interferem no seu metabolismo. Algo verdadeiramente trágico, principalmente para crianças com o cérebro em desenvolvimento, sujeito a alterações irreversíveis.

A recomendação é evitar que as crianças tenham contato com brinquedos de plástico, pois é comum os levem à boca. Não é só o plástico, mas os aditivos químicos, também venenosas.