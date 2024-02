CNJ afasta cunhada de Sarney do Tribunal de Justiça do Maranhão, mas com salários

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que fiscaliza e administra o Poder Judiciário, decidiu afastar, pelo prazo de dois anos, a desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa, cunhada do ex-presidente José Sarney, do cargo no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

PUBLICIDADE O CNJ concluiu que ela usou o cargo para ajudar um ex-assessor, com quem trabalhou entre 1991 e 2014, a ser aprovado em um concurso de cartórios no Estado. O advogado Luiz Fernando Vieira Martins, que defendeu a desembargadora no processo disciplinar, nega que ela tenha sido parcial. “Não existe uma prova testemunhal que diga que ela era amiga do ex-assessor.” O Tribunal de Justiça do Maranhão informou que não vai comentar a decisão do CNJ.

A desembargadora Nelma Sarney é cunhada do ex-presidente José Sarney. Foto: Divulgação/TJMA

Nelma assinou uma decisão liminar, no plantão do tribunal, em 2014, para garantir que o ex-auxiliar, José Mauro Bezerra Arouche, reprovado no concurso para delegatário, fosse reclassificado.

Publicidade

O Ministério Público defendeu a aposentadoria compulsória, maior punição disciplinar da magistratura, mas o CNJ decidiu pelo afastamento. Mesmo fora das funções ela terá direito à remuneração.

Os conselheiros concluíram que a desembargadora violou os deveres de imparcialidade, isonomia e prudência e a obrigação de manter conduta irrepreensível.

“A decisão, dotada de teratologia, prova de modo robusto a prática da falta funcional. Não havia urgência necessária para que o pedido liminar fosse formulado e analisado durante o plantão judiciário”, defendeu o conselheiro José Rontondano, relator do caso.

COM A PALAVRA, NELMA SARNEY

A reportagem do Estadão enviou ao Tribunal de Justiça do Maranhão um pedido de manifestação da desembargadora Nelma Sarney, mas ela não se manifestou.

Publicidade

COM A PALAVRA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

“Por se tratar de um processo investigado e julgado pelo CNJ, o TJMA não fará comentários.”