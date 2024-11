CNJ vai investigar desembargadores de Goiás por machismo em julgamento de denúncia de assédio

Silvânio Divino de Alvarenga chamou de “sonsa” a mulher que denunciou ter sofrido assédio e falou em “caça aos homens”. Em outro momento do julgamento, o desembargador Jeová Sardinha disse receber com ceticismo denúncias de assédio sexual, moral, violência de gênero e racismo. As pautas, segundo ele, se tornaram “modismo”.

Antes da decisão do CNJ, o advogado Dyogo Crosara, que representa os desembargadores, pediu que o conselho rejeitasse a abertura do processo disciplinar. Ele argumentou que as declarações foram descontextualizadas e que os magistrados não tiveram a intenção de ofender a vítima.

“Não se pode tentar punir o magistrado dentro de um julgamento, como era aquele”, defendeu. “As declarações não representaram excesso de linguagem.”

O ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional do Judiciário, defendeu que os magistrados precisam ter “cautela” e “sensibilidade” para lidar com vítimas de assédio. Segundo o ministro, a conduta dos desembargadores “deve ser censurada e a todo custo evitada pelos representantes do Poder Judiciário”.