Conselhão pode julgar nesta segunda processo que pede demissão de procuradores da Lava Jato Rio

Conselho Nacional do Ministério Público vai julgar processo disciplinar sobre procuradores da falecida Lava Jato Rio. FOTO: MARCOS OLIVEIRA/AG. SENADO

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pautou para a sessão desta segunda-feira, 19, o procedimento administrativo disciplinar que pode levar à demissão dos procuradores da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

A classe acompanha com apreensão o andamento do processo. Um procurador da República ouvido reservadamente pelo Estadão disse que os membros do Ministério Público estão sob forte tensão diante da possibilidade de demissão dos colegas.

O processo disciplinar atinge os procuradores Eduardo El Hage, Fabiana Schneider, Marisa Ferrari, José Vagos, Gabriela Câmara, Sergio Dias, Rodrigo Silva, Stanley Silva, Felipe Leite, Renata Baptista e Tiago Martins e a promotora de Justiça Luciana Duarte Sobral.

O CNMP precisa decidir se os procuradores violaram o sigilo funcional ao repassarem informações de uma denúncia oferecida contra o ex-senador Romero Jucá, o ex-ministro Edison Lobão e o filho dele, Márcio Lobão, para a publicação de uma notícia no portal institucional do Ministério Público Federal (MPF). A denúncia acusou o suposto recebimento de propinas de empreiteiras nas obras da usina de Angra 3.

Os políticos afirmam que as informações divulgadas estavam protegidas por sigilo legal e judicial. A defesa dos procuradores, por sua vez, nega que os dados tornados públicos tinham violado a pravidade dos denunciados e afirma que as informações não eram inéditas. Isso porque a denúncia se desdobrou de acusações apresentadas em 2017 pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot.

O corregedor nacional do CNMP, Rinaldo Reis, chegou a dizer que os procuradores não tiveram o 'zelo necessário' e se 'precipitaram' na divulgação do material. O relator do processo é o conselheiro Angelo Fabiano.

Há 119 processos pautados nesta segunda. Como é a última sessão do ano, o julgamento pode ficar para fevereiro, quando o plenário do CNMP retoma os trabalhos após o recesso.