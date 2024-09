1. Pegunta-se se conduzir veículo automotor adquirido como sucata, via leilão público administrativo oficial2, realizado pelo DETRAN/SP, consuma —— ou não —— o crime a que se refere o art. 311, § 2º, III, CP.

2. O art. 311, CP utiliza, na nuclearidade própria inerente ao tipo penal, os verbos adulterar, remarcar ou suprimir. 3. O dicionário de português Oxford Languages informa que o vocábulo adulterar —— utilizado, pelo CP, também como rubrica lateral —— significa "introduzir alteração em; modificar; produzir falsificação em (esp. em documentos); defraudar; abastardar; alterar; corromper; deformar; descaracterizar; desfigurar; desvirtuar; deturpar; estragar; falsar; falsear; falsificar; modificar; viciar". 4. Assim, a conduta de conduzir veículo automotor adquirido como sucata, via leilão público administrativo oficial, realizado pelo DETRAN/SP, nem mesmo em tese constitui infração penal; inexistindo a mínima base empírica idônea para proceder-se à apuração. 5. É que, diz-se consumado o crime "quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal″.

6. Portanto, inexiste sequer tipicidade formal, ou sistemática; menos ainda material, ou conglobante. Lembre-se de que o veículo foi comprado pelos canais oficiais.

7. Soma-se a isso, ademais —— para fins de simples concessão dialética ——, que o tipo de que trata o art. 311, § 2º, III, CP, reclama, obrigatoriamente, a existência, por parte do agente, do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do dolo8.

7.1. Dolo que, bem se sabe, tem como componentes necessários, essenciais e cumulativos, o conhecimento e a vontade —— nessa ordem; isto, é os elementos cognitivos e volitivos; o elemento cognitivo quer dizer que o agente tem conhecimento ou atua com conhecimento; e volitivo, mediante o qual a pessoa se propõe a causar o resultado9, ou quando está ciente de que a modificação do mundo exterior terá lugar ante a ordem natural das coisas, presentes os desdobramentos dos fatos, numa ordem normal dos acontecimentos.

8. Merece destaque que a Lei 15.276/2014, DOE/SP 3.1.2014, trata como infração administrativa, “comercializar ou utilizar veículo adquirido para desmontagem ou reciclagem″.

8.1. Diz ainda a Lei 15.276/2014, DOE/SP 3.1.2014:

Artigo 1º – Esta lei dispõe sobre a destinação de veículos terrestres em fim de vida útil, assim considerados:

§ 2º – Por ato do DETRAN-SP, serão destinados à alienação por meio de leilão, obrigatoriamente como sucata, os veículos incendiados, totalmente enferrujados, repartidos e os demais em péssimas condições, como tais definidos em portaria, vedada a reutilização de partes e peças e respeitados os procedimentos administrativos e a legislação ambiental. 8.2. Portanto, a lei paulista define como sucata "os veículos incendiados, totalmente enferrujados, repartidos e os demais em péssimas condições". 8.3. O ente estatal, por evidente, não pode, então, vender 'dolosamente' como sucata, veículos NÃO "incendiados, totalmente enferrujados, repartidos e os demais em péssimas condições", para, em passo seguinte, perseguir penalmente o comprador. 8.4. Trocando em miúdos, o Estado, ao assim proceder, viola a lei de regência, e, ao fazê-lo, pune o administrado, perseguindo-o penalmente, via aparato penal —— o poder punitivo formal. Esmagando-se, moendo-se, assim, o postulado da moralidade, expressamente previsto no art. 37, caput, Constituição federal:

Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema.

Em alta Política Ex-araponga de bicheiro monta empresa de ‘inteligência’ e é recebido no Planalto e no Congresso Dino está para as queimadas como Alexandre de Moraes para o golpe: líder da resistência O que falta para o X (Twitter) voltar no Brasil após indicação de representante legal? 9. Existe, como se sabe, diferença entre as infrações penais e administrativas; bem simploriamente, a infração administra é uma falta, tal e como o é, por exemplo, o ‘avançar o sinal vermelho do semáforo’; a infração penal, contudo, pressupõe SEMPRE —— atente-se para o advérbio de tempo “sempre”!!! —— a existência de dolo ou culpa. 10. Por conta disso, o Estado, ao ‘criminalizar’ a compra de veículos automotores, levada a cabo de acordo com as normas por ele editadas, viola abertamente, ainda, o postulado da superioridade ética estatal; postulado da superioridade ética estatal que se extrai do princípio do Estado Democrático de Direito —— ou republicano, em sentido estrito. Isso porque o ente estatal retira abruptamente a segurança jurídica —— sob o ângulo subjetivo da confiança legítima —— por ele dada anteriormente contribuinte, ao leiloar oficialmente o bem, fazendo-o acreditar que a compra era firme: O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 11. A isso se soma, ademais, que, o sistema do ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório —— notadamente pelo Estado ——, que, como já se disse, tem de o dever jurídico-constitucional de dar o exemplo!! De modo a se fazer pertinente o apelo à Teoria do Venire Contra Factum Proprium; consoante advertem, sobre o tema, autorizado magistério doutrinário e o próprio Supremo Tribunal Federal:

Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que “no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” [HC nº104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11]. 5. Com efeito, “ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium” [ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14].

12. Decerto que —— considerados esses balizamentos principiológicos e normativos próprios ——, se o Estado vende um veículo ao administrado e, em passo seguinte, passa a imputar-lhe, por ter comprado esse veículo por ele alienado ‘oficialmente’, uma infração penal, então isso significa, na melhor das hipóteses, que o ente estatal, presente, no ponto, a dogmática jurídico-penal, ‘participou’ —— para não se falar em ‘coautoria’ —— do ‘delito’.

13. O postulado da razoabilidade é conducente à presunção do que normalmente acontece, do ordinário, e não do bizarro, ou do extravagante.

13.1. No STF:

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

O princípio da razoabilidade é conducente a presumir-se o que ocorre no dia-a-dia e não o extravagante.

14. Analogicamente, por inafastável imposição sistemática —— e o sistema do ordenamento jurídico brasileiro é uma ordem e não uma babel ——, também poder-se-á cogitar, de acordo com o valor do bem adquirido, da incidência, caso a caso, presente o Direito Penal do Fato, do postulado da insignificância, que arremessa para longe a tipicidade, na sua vertente material.

14.1. Ressalvada, em princípio, a existência da habitualidade delitiva, ou seja, do elemento subjetivo de ânimo —— a reiteração, relembre-se, cria uma presunção de habitualidade.

15. Um detalhe interessantíssimo é o de que a Portaria 75 do Ministério da Fazenda, atualizada pela Portaria 130, datada de 19/4/2012, determina:

O não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

15.1. Donde a necessidade de atualizar-se monetariamente valor de R$ 20.000,00, de que trata o art. 2º do mencionado ato normativo.

15.2. Dado que, segundo assentado —— de longuíssima data —— pelo Tribunal Pleno do STF, a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação.

15.3. O Tema Repetitivo 235/STJ —— 30/9/2009 ——, diz que:

A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.

16. Esse valor —— de R$ 20.000,00 ——, corrigido monetariamente pela Selic, importa, hoje, na quantia certa de R$ 59.330,85.

17. De tudo, a conduta a que se refere o item 1 deste artigo é manifestamente atípica, inexistindo, portanto, fundamento relevante para a instauração e ou prosseguimento do inquérito policial.

18. À autoridade policial —— como profissional do Direito, que atua com autonomia e livre convencimento técnico-jurídico motivado —— toca o dever, jurídico, inexorável, de deixar, mediante ato administrativo adequadamente motivado, que conta com presunção, constitucional, de validade —— sempre e quando, decerto, preenchidos os seus pressupostos e requisitos ——, de instaurar o inquérito policial, se estiver convencida da evidente atipicidade do fato.

18.1. No STF:

Evidentemente, a todos os órgãos estatais dotados de poderes normativos, judiciais ou administrativos, impõe-se a importante tarefa de realização dos direitos fundamentais.

18.2. A Teoria dos Poderes Implícitos —— Inherent Powers Theory ——, igualmente respalda esse entendimento.

18.3. Mais coloquialmente: quem pode o mais —— conduzir a investigação criminal por meio de inquérito policial —— pode o menos, ou seja, deixar, insista-se, sempre de maneira fundamentada, de instaurar o inquérito policial.

18.4. No STF, por exemplo, dentre outros precedentes, que aplicam a Teoria dos Poderes Implícitos: —— ADI 6875, ADI 4624, MS 35506, RE 570392, ADI 2838.

18.5. Esse fato —— a não instauração do inquérito policial —— por cautela e imediatamente, com toda a pressa e sem demora, portanto, tem de ser comunicado, pelo delegado de polícia —— ou autoridade policial —— ao juízo das garantias, via expediente próprio, documentado.