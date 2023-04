Corregedor de Justiça dá cinco dias para desembargador do TRF-4 prestar informações sobre decisão no caso Tacla Duran

Ministro Luis Felipe Salomão Foto: Reprodução/Youtube CNJ

O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça abriu uma apuração sobre a conduta do desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável por despacho que gerou impasse no caso do advogado Rodrigo Tacla Duran - alvo da extinta Operação Lava Jato que fez acusações contra os senador Sergio Moro e o deputado Deltan Dallagnol. Para o corregedor nacional de Justiça, o cenário 'pode sugerir, em linha de princípio, alguma falta funcional com repercussão disciplinar por parte do desembargador', o que motivou a instauração de um pedido de providências.

Malucelli terá cinco dias para prestar as 'informações que entender pertinentes' sobre o caso.

No centro do pedido de providências está o despacho em que Malucelli restabeleceu os efeitos de uma decisão do ex-juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitba, Luiz Antonio Bonat, que, entre outros pontos, manteve a prisão preventiva de Tacla Duran. O despacho gerou impasse na Justiça Federal do Paraná: enquanto voltava a vigorar o despacho de Bonat, que manteve, em 2022, a prisão do advogado alvo da Lava Jato, seguia em vigor a decisão do atual juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, que, em março deste ano, revogou a prisão preventiva do desafeto de Moro.

Nesta quinta-feira, 13, o TRF-4 divulgou a decisão de Malucelli, afirmando que o desembargador restabeleceu a prisão preventiva de Tacla Duran.

Enquanto isso, o juiz Eduardo Appio entendeu que a prisão de Tacla Duran estava restabelecida. Na quarta-feira, 12, o magistrado instou diretamente Malucelli questionando como a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba deveria proceder 'em relação à prisão preventiva decretada'. Ele queria saber se o mandado de prisão de Tacla Duran seria expedido pelo juízo da Lava Jato ou pela secretaria da 8ª Turma Criminal do TRF-4, a qual Malucelli integra.

Após a repercussão do restabelecimento da prisão, o desembargador federal oficiou na sexta-feira, 14, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmando que 'em nenhum momento foi por ele decretada a prisão de Rodrigo Tacla Duran'.

Continua após a publicidade

Em seguida, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região divulgou uma errata, afirmando que não foi decretada a prisão de Tacla Duran. A primeira nota compartilhada pela Corte foi amada sob alegação de 'erro de interpretação' sobre o despacho.

O magistrado diz ter remetido a mensagem à presidente do Supremo em atenção a uma decisão dada pelo ministro Ricardo Lewandowski - que suspendeu uma série de ações apresentadas na esteira da Lava Jato sob a alegação de que usariam provas invalidadas do acordo de leniência da Odebrecht, inclusive a que tem Tacla Duran como réu.

Considerando tal decisão de Lewandowski, o corregedor nacional de Justiça entendeu que o despacho de Malucelli pode, em tese, ter 'desrespeitado deliberadamente a ordem de instâncias superiores, o que, se comprovado, pode ter implicações disciplinares'.

O corregedor ainda fez referência ao fato de que o desembargador Marcelo Malucelli, é pai do advogado João Malucelli, sócio do escritório Wolff Moro, em Curitiba. Constam como sócios da banca a deputada Rosângela Moro e seu marido, o senador Sergio Moro - o qual é implicado nas acusações de Tacla Duran.

Entenda a guerra de versões na Justiça Federal no Paraná

O despacho no centro do imbróglio do caso Tacla Duran foi assinado no dia 11, data que que o ministro Ricardo Lewandowski se aposentou do STF. Malucelli acolheu um pedido do Ministério Público Federal, que pediu a derrubada do despacho do atual juiz da Lava Jato 'por inversão tumultuada dos atos processuais e comprometimento do desenvolvimento regular do feito criminal'.

A Procuradoria questionou o fato de o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba revogar, no início de abril, uma decisão de seu antecessor, Luiz Antônio Bonat, assinada em 2022.

Continua após a publicidade

Tal despacho de Bonat, entre outros pontos, chegou a manter ordem de prisão preventiva de Tacla Duran. Além disso, em razão da ordem de custódia cautelar, negava um pedido do advogado para que ele tivesse um salvo-conduto para comparecer à Justiça brasileira e acessasse os autos da ação em que é réu por lavagem de dinheiro.

Malucelli restabeleceu a decisão de Bonat ao suspender o despacho dado por Appio em abril. A decisão do atual juiz da Lava Jato, por sua vez, atendeu um pedido do Tacla Duran, que pedia para comparecer pessoalmente à 13ª Vara Federal de Curitiba para ter acesso aos autos da ação penal que lá tramita.

Uma vez que a decisão de Bonat negava tal comparecimento em razão da prisão preventiva, Appio suspendeu, no início deste mês, o despacho de seu antecessor. Além disso, no mesmo documento, o juiz marcou nova oitiva para Tacla Duran, a qual seria realizada até esta sexta-feira.

O que o desembargador do TRF-4 alegou à ministra Rosa Weber é que a decisão dada por Appio em abril estabelece o acesso de Tacla Duran às provas acauteladas na Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba enquanto um despacho dado pelo juiz da Lava Jato em março revogou a prisão do advogado que acusa Moro e Deltan.

Segundo o magistrado, a decisão que revogou a ordem de prisão de Tacla Duran - decretada por Moro em 2016, no auge da Lava Jato - permanece em vigor. Malucelli chega a anotar que o próprio Eduardo Appio anotou que a decisão de Bonat estava esvaziada, considerando que a prisão cautelar do advogado alvo da Lava Jato foi revogada.

"Da mesma forma - e por consequência - a decisão prolatada na Correição Parcial é restrita ao quanto postulado, não havendo possibilidade de expandi-la a outra questão - a exemplo de decreto prisional -, inexistente na decisão", argumentou o desembargador.

Veja Rodrigo Tacla Duran acusando Moro e Deltan