Boa notícia? A conferir. A experiência do efetivo ingresso da sanção pecuniária ao Erário é frustrante. Testemunhei que as multas simbólicas aplicadas aos infratores ambientais no Estado de São Paulo, quando condenados pela Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nunca eram recebidas. A burocracia perpetra a façanha de deixar prescrever, pois não consegue executar em cinco anos a cobrança judicial.

Não adianta discurso no sentido de que os crimes ambientais devem ser tratados com a gravidade que possuem. A Justiça brasileira é leniente. Ainda está com a consciência atrelada à falácia de que o crime tradicional é que merece escarmento. Não se compenetrou de que o delito ambiental é muito mais grave, porque afeta, simultaneamente, uma coletividade difusa de vítimas. E que as multas são ridículas, insignificantes, pois nunca se aproximam do real prejuízo causado à saúde, ao ambiente, à biodiversidade, à qualidade de vida e ao futuro.

O fogo ateado às matas nativas é intencional e criminoso. Mas as investigações são amadorísticas. É muito frustrante verificar, por exemplo, que embora todo o território brasileiro ardesse em chamas, não se teve notícia de uma só prisão. Filmes circularam pelas redes sociais com indivíduos e seus veículos pondo fogo em vários lugares, principalmente aqui em São Paulo. Fazendeiros que não desprezam a crise climática, mas dão exemplo na regeneração da floresta, lamentaram que o fogo proposital queimou plantações de cana, mas também as áreas preservadas que eram o orgulho de uma família ambientalmente correta.

Não se tem notícia de qualquer prisão. E não se vê uma atitude mais consequente e corajosa, para que as multas sejam de fato cobradas. O bolso do infrator é o órgão mais sensível. As condenações convencionais são uma piada, tantas as possibilidades de reapreciação do decisum e os benefícios que colocam em liberdade criminosos que deveriam permanecer mais tempo reclusos, pois nefastos à sociedade e à convivência civilizada.