Defende-se, com efeito, que a simples consulta do órgão público ao particular, com a finalidade de esclarecer pontuais dados tecnológicos, quantitativos ou especificações exclusivamente técnicas que o fornecedor detém, não pode, genericamente, ser interpretado como fraude à licitação ou direcionamento de certame.

A hipótese se assemelha à previsão normativa do artigo 6º, inciso XLII, da Lei 14.133/2021, que inseriu nova modalidade de licitação denominada diálogo competitivo. Nessa modalidade, a administração “realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.” Note-se que, no artigo 32 da lei, esclarece-se que o diálogo competitivo será pertinente nos casos em que haja “impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração”.

De modo ainda incipiente, a legislação reconheceu o aspecto central desta situação – a carência de domínio técnico e científico da administração pública para determinados bens e serviços. Ainda, houve significativo avanço da legislação para regulamentar o diálogo entre a administração e o particular, transformando-o, inclusive, em uma nova modalidade de licitação.

Questões práticas como a presente devem ser observadas com cautela, principalmente porque podem ser importantes aspectos reveladores da presença, ou não, do delito de fraude ao caráter competitivo nas licitações. O que não se pode aceitar é a criminalização do diálogo.