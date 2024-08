Além disso, diante da extinção do instituto da separação judicial e extrajudicial pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.053, a referida Resolução CNJ 35/2007 foi alterada também para extrair do seu texto a separação extrajudicial - que dissolvia somente a sociedade conjugal, mas mantinha o vínculo do casamento. Em seu lugar, introduziu a separação de fato, ou seja, a situação em que o casal não vive mais em comunhão de vidas, mas não se divorciou, tampouco dissolveu a sociedade conjugal; na separação de fato os cônjuges passam a viver em tetos diferentes e não têm mais vida conjugal, com o fim da chamada affectio maritalis, podendo restabelecer a comunhão de vidas, formalizando essa retomada da vida em comum por meio de escritura pública. Interessante notar que a alteração da Resolução 35/2007, que foi apresentada junto ao voto do Ministro Salomão, ainda faz referência à dissolução da sociedade conjugal (art. 35), o que não parece adequado diante da Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF.

Sobre a separação de fato, o Superior Tribunal de Justiça, assim como os Tribunais estaduais já vinham reconhecendo que o afastamento do casal coloca uma linha divisória no casamento, pondo fim ao regime de bens e aos deveres do casamento, como a fidelidade, mas sem dissolver a sociedade conjugal, tampouco o vínculo do casamento, por falta de previsão legal neste sentido.

Assim, resolveu o CNJ que é facultada também a lavratura de escritura pública de separação de fato consensual, mas aqui, a alteração apresentada para a Resolução 35/2007 estabelece o requisito da inexistência de gravidez (art. 52-B), e não o faz expressamente no que se refere à inexistência de filho menor de 18 anos. Causa estranheza, mas a interpretação, se não houver correção expressa, deverá ser a mesma do divórcio extrajudicial consensual, ou seja, havendo filho menor, antes da lavratura da escritura de separação de fato, as questões referentes ao menor de idade deverão estar resolvidas sob o crivo do Poder Judiciário.

Na escritura de divórcio é obrigatória a assistência de advogado, como estabelece o art. 733, § 2º do Código de Processo Civil. A presença do advogado, conforme o art. 8º da Resolução 35/2007 será obrigatória também na escritura de separação de fato, dispositivo que não receberá alteração.

Enquanto em processos judiciais há o sigilo, ou seja, somente os envolvidos podem tomar conhecimento dos termos ou das cláusulas do divórcio, as escrituras públicas de divórcio não têm essa confidencialidade, segundo decidiu o CNJ (art. 42). Mas na separação de fato nada foi estabelecido sobre sigilo, o que levará a dúvidas.